Fontos újítással jönnek a Samsung következő csúcstelefonjai

Az Android operációs rendszerrel szerelt telefonok tulajdonosai évek óta némi irigységgel figyelhetik az iPhone modelleket, hiszen egészen idén augusztusig az Apple telefonjai voltak az egyetlenek, amelyek a hátlapba épített mágnessel tették könnyebbé a felhasználók életét. A MagSafe nevű funkció lehetővé teszi a tokok, vezeték nélküli töltők, akkupakkok és egy egyéb kiegészítők egyszerű, de megbízható használatát, és 2025 augusztusában jött el a pillanat, hogy a Google a Qi2 vezeték nélküli töltős szabvány alkalmazásával párhuzamosan elsőként alkalmazta ezt a megoldást androidos okon, konkrétan a Pixel 10 telefonoknál, méghozzá PixelSnap néven.

Nem kell viszont sokat várni, hogy más androidos telefonokon is elérhető legyen a funkció, hiszen a legújabb szivárgások szerint a jövő januárban várható Samsung Galaxy S26 telefonok is Qi2 töltéssel és a hátlapba épített mágnessel kerülnek forgalomba.

A SmartPix információi szerint már biztosra vehető, hogy a Galaxy S26 Pro, a Galaxy S26 Ultra és a rendkívül vékony Galaxy S26 Edge is rendelkezni fog ezzel a praktikus lehetőséggel.

És nem kell nagy jósnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk, jövőre jó eséllyel a legtöbb csúcskategóriás androidos készülék be fogja építeni a burkolatba ezt a megoldást.