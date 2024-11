Elveszett óceánpartot találtak a Marson

Egy friss tanulmány alapján a kínai Csurong marsjáró segítségével újabb bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy a vörös bolygón évmilliárdokkal ezelőtt óceán volt – írja a Reuters. Az égitest ma barátságtalan, hideg és száraz objektum, a szakértők egy ideje azonban úgy vélik, hogy a távoli múltban nagy mennyiségű folyékony víz volt rajta.

A 2021-ben a Mars északi síkságán landoló Csurong, valamint a bolygó körül keringő űrszondák által gyűjtött adatokból olyan geológiai jellegzetességek rajzolódnak ki, amelyek egy egykori partvidékből maradhattak hátra. A rover az Utopia Planitia nevű régióban lévő kőzeteket elemezte, míg a kínai Tianven-1 szonda és a NASA Mars Reconnaissance Orbitere pályáról végzett megfigyeléseket.

Az adatok egy olyan vízóceánra utalnak, amelyek abból az időszakból származnak, amikor a Mars már elvesztette légkörének nagy részét, és elkezdett hideg, száraz égitestté alakulni.

Az észlelt formációk sekély és mélyebb tengeri környezetekről egyaránt árulkodnak.

Bo Vu, a Hongkongi Műszaki Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint becsléseik alapján az Utopia Planitiában mintegy 3,68 milliárd éve lehetett óceán, ennek felszíne geológiailag rövid idő alatt fagyhatott be. „A víz erősen iszaposodott, kialakítva a lerakódások réteges szerkezetét” – tette hozzá Szergej Krasilnikov, a tanulmány társszerzője.

A Földhöz és a Naprendszer többi bolygójához hasonlóan a Mars is mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki. Az égitestnek egy időben meleg, vastag légköre és rengeteg folyékony vize volt, ez a környezet akár az élet kialakulását is támogathatta. A bolygó ugyanakkor idővel, vitatott okokból drasztikusan átalakult, amikor a most észlelt óceán létezett, ezek a változások már megkezdődtek.