Életre szóló Windows 11 licenc már 4400 Ft-tól és Office 2021 7100 Ft-tól

Bár lehet, hogy nem izgat titeket, hogy komoly pénzeket dobjatok ki a Microsoft Office-ban elérhető programokra, de az talán számotokra is érdekes lehet, hogy ráugorjatok a KeysWorlds nyári akciójában elérhető bomba árakra. Mától a BBF60 kuponkóddal a Microsoft Office Professional 2021 élethosszig tartó licencét kedvezményes áron, mindössze 11 510 Ft-ért szerezhetitek be, miközben a hivatalos viszonteladói ára közel 300 euró. Mindössze néhány kattintással, egyetlen azonnali letöltéssel megszerezhetitek a népszerű irodai alkalmazásokat, mint például az Excel, PowerPoint, Word és még sok más, és egy életen át használhatjátok azokat. Úgy tervezték, hogy a szakemberek minden eddiginél hatékonyabban dolgozhassanak, továbbfejlesztett funkciókkal és kiváló felhőcsatlakozással kiegészítve. Ha nincs szükségetek az összes programra, nézzétek meg az MS Office 2019 Professionalt is, amely mindössze 8330 Ft-ba kerül, és a Teams kivételével minden funkcióval rendelkezik. Ne szalasszátok el a lehetőséget, hogy kedvezményes áron, élethosszig tartó hozzáférést kapjatok a mára alapvető irodai szoftvercsomaghoz.

60% kedvezmény Microsoft Office-ra (Kuponkód: BBF60)

A Windows 11 Professional a továbbfejlesztett biztonsági megoldásoktól és teljesítménytől kezdve a mesterséges intelligenciát támogató eszközök egyszerű integrálásáig számos funkciót kínál, forradalmasítva a hatékonyságot és új szintre emelve a felhasználói élményt. Az élethosszig tartó licenc most mindössze 5420 Ft-ért kapható a KeysWorlds oldalán. A Windows 11 Pro maximalizálja a számítógép képességeit, egy új szintre emelve a biztonságot és még sok minden mást. A Windows 11 Pro a mesterséges intelligencia teljesítményének fokozásával érkezik! Fel van szerelve a Windows Copilottal, egy mesterséges intelligenciával feljavított asszisztenssel, amely helyettesíti a Cortanát, és egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint például a beállítások módosítása. Frissítsétek operációs rendszereteket és spóroljatok a szoftverelőfizetéseken ezekkel a fantasztikus ajánlatokkal.

52% kedvezmény Windows rendszerekre (Kuponkód: BBF50)

60% kedvezmény minden csomagra (Kuponkód: BBF60)

Még több, még olcsóbban!

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A KeysWorlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A KeysWorlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

