A NASA bejelentette, hogyan semmisítené meg a Nemzetközi Űrállomást

Lassan 25 éve már, hogy elkezdték megépíteni a Nemzetközi Űrállomást, amelynek életciklusa napjainkra már a végéhez közelít. Éppen ezért a NASA elkezdett foglalkozni azzal, hogy a terveknek megfelelően 2030-ban kivonják a szolgálatból, 2031-ben pedig ellenőrzött körülmények között, felkészülten történjen meg a leszállítás.

Az amerikai űrügynökség június 27-én bejelentette, hogy a SpaceX-et bízzák meg annak a vontatóűrhajónak a megépítésével, amelynek az lesz a feladata, hogy előkészítse a Nemzetközi Űrállomás irányított megsemmisülését.

Elon Musk milliárdos cégének egy olyan járművet kell építenie, amely képes arra, hogy a nagyjából futballpálya kiterjedésű ISS-t visszatolja a Föld légkörébe. Jóllehet ez ijesztően hangozhat néhányak számára, izgulni nem kell, ugyanis az állomás a légkörbe lépve nagyrészt elég majd a süllyedés során. A lezuhanó egységek és az ISS maradéka egy előre kijelölt óceáni régióban csapódhat majd be.

Az űripari vállalat feladata az úgynevezett US Deorbit Vehicle elkészítése, ezt követően a NASA átveszi az üzemeltetését. A szerződés nagyjábóli értéke 843 millió dollár, vagyis 311,7 milliárd forint.

Nincs alternatíva

A NASA szerint minden elvégzett elemzés azt erősíti meg, hogy nincs alternatívája az űrállomás megsemmisítésének. Az űrhivatal ugyanakkor jelezte, hogy az ISS élettartamának meghosszabbítása a 2030 utáni időszakra is kivitelezhető, ám ehhez a nemzetközi partnerügynökségek beleegyezése és új megállapodások kötése szükséges.

Hogy ebben minden fél, így az orosz, a japán, a kanadai, és az európai ügynökségek is partnerek lesznek-e, az kérdéses.Az ISS fejlesztése és építése mintegy 150 milliárd dollárt emésztett fel a NASA részéről, és évente mintegy 4 milliárd dollárt költöttek a működtetésére. Pótlás kapcsán az is felmerült, hogy a jövőben magánűrállomások épülhetnek, amelyek a modern technológiának köszönhetően akár felfújhatók is lehetnek majd.