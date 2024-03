Ekkor jelenhet meg az összehajtható iPhone és az új iPhone SE

Egy kiszivárgott ütemtervnek köszönhetően kiderült, milyen új eszközökkel készül az Apple a következő években – írja a TechRadar. Az információt egy megbízhatónak ismert informátor osztotta meg az X-en.

Az ütemterv szerint az Apple jövőre dobja piacra az új, 4. generációs iPhone SE-t, 2026-ban pedig már kagylótelefont idéző, összecsukható iPhone-t is a kezünkbe vehetünk.

A hasonlóan hajtogatható iPad viszont legkorábban csak 2027-ben érkezhet és ugyanez a helyzet az Apple régóta emlegetett kiterjesztettvalóság-szemüvegével is.

Apple’s next product roadmap Source: Samsung securities pic.twitter.com/n3TT7W9vqE — Revegnus (@Tech_Reve) March 16, 2024

Az egyik legizgalmasabb év 2026 lehet majd, ugyanis abban esztendőben a pletykák szerint az összehajtható iPhone mellett a Vision Pro olcsóbb verziója és egy OLED kijelzős MacBook is debütálhat. De már az idei évben is jöhetnek újdonságok, hiszen az ütemtervben az áll, hogy 2024-ben mutatkozik majd be az első OLED kijelzős iPad.