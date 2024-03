Ne lepődjön meg, ha új felirattal találkozik a WhatsAppon

Legújabb bétaverziójában emlékeztető üzenettel hívja fel a felhasználók figyelmét a WhatsApp, hogy üzeneteiket végpontok közötti titkosítás védi. Ezt az eljárást eddig is használta a csevegőalkalmazás, az újdonság, hogy mostantól ezt rendszeresen tudatják is a felhasználókkal. Az újításról a WABetaInfo számolt be, hírüket a hvg.hu vette észre.

A végpontok közötti titkosítás (E2EE), úgy titkosítja az adatokat, amelyek a két kommunikáló eszköz között áramlanak, azok csak olvashatatlan halandzsának tűnnek azok számára, akiknek nincsen speciális kulcsuk a dekódolásukhoz. Így csak a kommunikáló felek férhetnek hozzá a szöveghez. A titkosítás a Signal protokoll segítségével történik.

Tavaly a Magyaroszágon is nagyon népszerű WhatsApp egy másik újításáról, a képernyőmegosztási lehetőségről számoltunk be.