Megmentette az ötfős család életét egy iPhone

Hatalmas tűzvész pusztított a hét elején a Hawaii-szigetcsoport második legnagyobb szigetén, Mauin. A hatóságok szerint 67 ember halt meg, és rengeteg a sérült is. Egy szerencsés család a technológiának köszönhetően megmenekült az autójukat körbevevő tűz elől – írja a hvg.

Az ötfős család térerő hiányában az iPhone 14-szériában megjelent műholdas segélykérő funkcióhoz fordult, hogy elérjék a segélyszolgálatokat.

A segélyszolgálatokkal folytatott műholdas beszélgetés nagyon hasonlít egy sima üzenetváltásra: néhány általános információval indul, elmondják hányan és hol vannak, milyen járműben.

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.

No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf

— Michael J. Miraflor (@michaelmiraflor) August 10, 2023