Kettőnél is több évad készülhet a The Last of Usból

A magyar idő szerint hétfő hajnalban műsorra tűzött, kilencedik epizódjával véget ért az HBO nagysikerű sorozatának, a The Last of Usnak az első évada. A rajongóknak nem kell izgulniuk, a folytatást már korábban bejelentették, azonban eddig nem lehetett tudni, pontosan mennyit is fog felölni a következő évad a második játékból.

A videojáték rendezője, Neil Druckmann és a sorozat társalkotója, Craig Mazin azonban a GQ-nak adott interjújában jelezte: a második évad közel sem lesz olyan hosszú, hogy lefedje a teljes játékot – írja a Video Games Chronicle. Bár egyértelműen nem mondták ki, hogy három évad készül majd a sorozatból, Mazin így fogalmazott:

a második játék történetének feldolgozásához egy évadnál többre van szükség.

A sikerszéria alkotói szerint a The Last of Us 2-nek összetettebb történetszerkezete van, amely abból fakad, hogy több nézőpontra támaszkodik. Mazin szerint ezt várhatóan úgy fogják megoldani, ahogy az első évadban is: lesznek különbségek a játékhoz képest, de sok mindent komolyabb változtatás nélkül átvesznek.