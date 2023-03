The Last of Us Part I: megvan a PC-s verzió gépigénye

Erős memóriaigénnyel kerül forgalomba a játék.

PlayStation 5-re tavaly nyár végén érkezett meg az eredetileg 2013-ban kiadott The Last of Us újraalkotott verziója, amiről nem sokkal később kiderült, hogy 2023. március 28-án PC-re is megjelenik. Most pedig már nemcsak azt tudjuk, hogy mikortól lesz elérhető a játék számítógépes verziója, de azt is, hogy milyen hardver szükséges ahhoz, hogy a program élvezhető legyen.

Elöljáróban annyit érdemes tudni, hogy memóriából (RAM) igényel sokat a játék, még a legalacsonyabb grafikai beállítások (720p, low részletesség) mellett is, a processzor és a videókártya igénye viszont szerencsére már nem olyan vészes a programnak.

The Last of Us Part I – minimum gépigény

720p, 60 fps, low

Operációs rendszer: Windows 10 64-bit (1909-es verzió)

Windows 10 64-bit (1909-es verzió) Processzor: Intel Core i7-4770K vagy AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K vagy AMD Ryzen 5 1500X Videokártya: Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB), Nvidia GeForce 1050 Ti (4 GB) vagy AMD Radeon 470 (4 GB)

Nvidia GeForce GTX 970 (4 GB), Nvidia GeForce 1050 Ti (4 GB) vagy AMD Radeon 470 (4 GB) Memória: 16 GB

16 GB Szabad hely: 100 GB SSD

The Last of Us Part I – ajánlott gépigény

1080p, 60 fps, high

Operációs rendszer: Windows 10 64-bit (1909-es verzió)

Windows 10 64-bit (1909-es verzió) Processzor: Intel Core i7-8700 vagy AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-8700 vagy AMD Ryzen 5 3600X Videokártya: Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB), Nvidia GeForce RTX 3060 (8 GB), AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) vagy AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB)

Nvidia GeForce RTX 2070 Super (8 GB), Nvidia GeForce RTX 3060 (8 GB), AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) vagy AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) Memória: 16 GB

16 GB Szabad hely: 100 GB SSD

The Last of Us Part I – teljesítmény gépigény

1440p, 60 fps, high