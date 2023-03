Magyar diákokat is vár a 80 000 eurós ösztöndíjat kínáló programozói verseny

A német Constructor Egyetem harmadik alkalommal hirdeti meg programozói versenyét, ami a legjobban teljesítő vagy különleges gondolkodásmódot és megközelítést mutató diákoknak számára nyithatja meg az utat az Adattudomány és szoftverfejlesztés Bachelor-programban való részvételhez, akár teljesen finanszírozott ösztöndíjjal.

A Constructor Egyetem egy bérmai székhelyű magánintézmény, ahol fontosnak tartják, hogy a világ minden részéről érkezzenek diákok, ugyanakkor a fizetős képzés mellett ösztöndíjas tanulóknak is elérhetővé teszik a magas szintű oktatást. Az ösztöndíj elnyeréséhez a Constructor Open Cup 2023-as kiírásán keresztül vezet az út, ami egy programozói verseny, amit kifejezetten azoknak hoztak létre, akik a tudomány, a kutatás és a technológia jövőjét szeretnék meghatározni.

A négy órás megmérettetés 12-14 különböző nehézségi szintű algoritmikus programozási feladatot foglal magába. Akik a legjobban teljesítik a feladatot, felvételt nyerhetnek az egyetem Adattudomány és szoftverfejlesztés (Data Science and Software Development) alapdiplomás képzésére. Ráadásul akár teljes ösztöndíjjal, amiben nemcsak a képzési díjat, de a lakhatást és az étkezést is térítésmentesen biztosítja az egyetem a képzés teljes ideje alatt.

Emellett azoknak is lehet esélye a teljes vagy részleges ösztöndíj elnyerésére, akikben az egyetem vezetése és az egyetemet finanszírozó szervezetek lehetőséget látnak.

A kihívás több fordulóból áll, a Codeforces platformon bonyolítják le, ami a programozói versenyek legnagyobb közössége. A résztvevők a március 23-29. közti gyakorlati forduló során ismerkedhetnek meg a programozási környezettel, a fő versenyre pedig március 30-án kerül sor.

A korábban STAR Contest néven futó próbatételt három éve rendezik meg, és eddig 82 ország több mint 1 600 fiatalja próbált rajta szerencsét.

Az idei évben Constructor Open Cupra átkeresztelt szellemi erőpróbán korra, végzettségre vagy tudásszintre való tekintet nélkül lehet jelentkezni, azonban a fentebb már említett BSc-képzésre azok nyerhetnek ösztöndíjat, akik az alábbi három kritérium valamelyikének megfelelnek:

középiskolát végzett személy,

jelenleg végzős középiskolai tanuló,

vagy jelenleg másik egyetemre jár, kredittel már rendelkezik, de még nincs befejezett két féléve nappali tagozatos hallgatóként.

Az angol nyelvtudás szintén alapelvárás a posztgraduális tanulmányok folytatásához.

Az egyetem rektora, Thomas Auf der Heyde kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar diákokat is segítsék, hiszen az egyetemen korábban is voltak, és jelenleg is tanulnak magyarok. Az ösztöndíjat az iparág egyik legnagyobb szoftverfejlesztő cége, a JetBrains is támogatja, így a diákok a képzés végén akár potenciális állásajánlatot is kaphatnak.

Az egyetem rektora március 7-ei budapesti látogatása során az Oktatási Minisztériummal is találkozott, hogy megvitassa a felsőoktatás és az iskolai oktatás digitalizálásának keretében történő lehetséges együttműködést. További találkozókra is sor került a Constructor öregdiákjaival és helyi egyetemekkel, hogy népszerűsítsék a Constructor Open Cup 2023-at.