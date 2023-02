Lemásolja az emberi hangot a Samsung új szolgáltatása

A Microsoft januárban mutatta be az első olyan programot, amely képes az emberi hangot lemásolni, csupán pár másodperc hallott anyag alapján. A VALL-E elnevezésű, neurális kódnyelvi modell nemcsak a hangszínünket, de még az érzelmi hullámzásokat is képes lehet imitálni.

Erre tett most rá még egy lapáttal a Samsung, amely bejelentette: olyan funkcióval ruházza fel a Bixby mobilasszisztensét, amellyel a felhasználók klónozhatják a hangjukat, így a program helyettük válaszolhat a telefonhívásokra – írja a Verge.

A fejlesztés úgy nézne ki a gyakorlatban, hogy amennyiben nem tudunk reagálni a hívásra, beírjuk az üzenetünket az asszisztensbe, ami a mi hangunkon olvassa fel azt a hívónak.

A funkció egyelőre csak a Samsung anyaországában, Dél-Koreában érhető el koreai nyelven, az is csak a Samsung S23 termékcsalád modelljeiben. Bár a hangklónozás minősége, és a válaszidő is hagy némi kívánnivalót maga után a program a tesztelői szerint, hamarosan új nyelvterületeket is elérhető lehet a szolgáltatás.

Nem ez az első eset egyébként, hogy a Samsung ilyesmivel próbálkozik. A Bixby Text Call elnevezésű funkció már most is elérhető angol nyelven, itt annyi a különbség, hogy egy robothang olvassa be az üzenetünket hívó félnek.