Tovább keresi a 15 milliós innovációs díj gazdáját a Vodafone

Március 24-ig meghosszabbították a jelentkezést a Vodafone Digitális Díjra.

Ismét lehet pályázni a 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díjra. A zsűri három kategóriában (lásd lentebb) várja a pályamunkákat. A pályázat célja, hogy ösztönzze és felkarolja azon innovátorokat, akik digitális fejlesztésekkel kínálnak megoldást a társadalom és a gazdaság legégetőbb problémáira. A pályázatra magánszemélyek, startupok, non profit szervezetek és vállalkozások jelentkezhetnek, az eredeti február 17-es dátum helyett immár március 24-ig.

Az elmúlt években több mint 500 pályázat érkezett, amelyek közül a Vodafone Alapítvány 36 szervezetet karolt fel és összesen 60 millió forint támogatást osztott szét. A szervezők idén is olyan, már meglévő termékeket, szolgáltatásokat és digitális megoldásokat várnak, amelyek a pályázat keretében továbbfejleszthetőek. Három kategóriában lehet pályázni:

Kis- és középvállalkozások (KKV) digitalizációja: A nehézségekkel teli gazdasági helyzetben a digitalizációnak köszönhetően a KKV-k rugalmasabban reagálhatnak a jövő kihívásaira, versenyképesek maradhatnak és hatékonyabbá, fenntarthatóbbá tehetik a működésüket.

FinTech: Ebben a kategóriában a zsűri olyan digitális fejlesztéseket vár, amelyekkel a pénzügyi szolgáltatások egyszerűbbé, gyorsabbá és költséghatékonyabbá tehetők, mindezek mellett a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgálják.

Fenntartható energia: A felelős energiafelhasználás és a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek kihasználása egyaránt kulcsfontosságú a fenntartható jövő érdekében. Az energiakrízis és az egyre emelkedő energiaárak pedig még sürgetőbbé tették az új megoldások, fejlesztések keresését. Ebben a kategóriában olyan fejlesztésekkel lehet pályázni, amelyek fenntartható módon kínálnak megfelelő energiaellátást vállalkozások számára.

A díjra már kész találmányokkal, fejlesztésekkel jelentkezhetnek azok a magánszemélyek, startupok, non profit szervezetek és vállalkozások, akik megoldásaikon keresztül szeretnének hozzájárulni egy jobb világ megteremtéséhez. A 15 millió forint összdíjazáson túl a győzteseket fél éven keresztül segíti a Vodafone Magyarország Alapítvány, innovációjuk továbbfejlesztése vagy annak megvalósítása érdekében. Idén először a zsűri inkubációs különdíjat is kioszt, melynek részeként a szerencsés pályázó teljesértékű tagja lesz Magyarország legnagyobb nagyvállalati, iparágfüggetlen Start it @K&H elnevezésű inkubációs programjának.