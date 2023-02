Egymilliárd forintot fizettek egy egyedi rendszámtábláért

Hatalmas összegeket fizetnek ki Hongkongban a személyre szabott, egyedi rendszámtáblák. Egy nemrégiben tartott kormányzati árverésen az EL0NMUSK feliratot tartalmazó fém lap 1405 dollárért, vagyis több mint félmillió forintért kelt el – írja a CNN.

A piac hatalmasra nőtt a vagyonos országban, a legutóbbi árverésen az 1 HH rendszámért 14 684 dollárt, közel 5,5 millió forintot fizettek. A jelenség azonban nem most kezdődött: a kantoni nyelvben szerencseszámként emlegetett, egyedül a 18-as számot tartalmazó fémlapért 2008-ban 2,1 millió dollárt, vagyis 760 millió forintnál is többet áldozott valaki. A 28-as számért pedig még ennél is többet fizettek.

A rekordot azonban 2021 márciusában állították fel, amikor egy licitáló 3,3 millió dollárt költött egy olyan rendszámtábláért, amin mindössze a W betű látható.

A közlekedési minisztérium szóvivője elmondta, a személyre szabott rendszámtáblák kibocsátásából származó összes bevétel összege egyenesen a hongkongi kormány kincstárába kerül. 2006 óta a hongkongi közlekedési minisztérium több mint 40 ezer személyre szabott gépjármű-regisztrációs jelet adott el árverésen.