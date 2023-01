Így változik az ingyen üzengetés a Yettelnél

A 24.hu megkeresésére a Yettel Magyarország közölte: a nullás díjszabású csomagokkal kapcsolatos NMHH határozat értelmében március 31-gyel megszüntetik az úgynevezett zero rating szolgáltatásokat. Így tehát sokaknak véget ér az adatforgalommentes chat, közösségi média, vagy streaming-használat.

A döntés a Yettelnél az alábbi szolgáltatáscsoportokat érinti: korlátlan e-mail és böngészés, korlátlan Facebook, korlátlan közösségi média, HBO szolgáltatáscsomag, Yettel TV, TV2 Play Premium, Yettel TV + HBO MAX, Yettel Music és Deezer szolgáltatások.

A szolgáltató ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a zero ratinget tartalmazó szolgáltatásért eddig is fizettek a felhasználók valamilyen tarifacsomag keretében. Tehát nem a zero raring tartalmak ingyenes elérhetősége, hanem azok korlátlan elérhetősége változik majd 2023. március 31-et követően.

A kivezetés után a zero rating szolgáltatásokat is tartalmazó tarifák rendszeresen fizetett, havi előfizetési díjai nem változnak majd, mint mondták, ugyanakkor előfordulhat, hogy a korábban megszokott tartalmakhoz való hozzáférés miatt, további adatot kell majd vásárolni az előfizetőknek. A szolgáltatások kivezetése 2023. március 31-ig bezárólag történik, az ügyfeleket két ütemben értesítik:

a lakossági hordozható mobilinternet felhasználókat számlalevélben 2023. január 12-étől, a lakossági hangalapú számlás és kártyás ügyfeleket pedig 2023. február 14-étől SMS-ben.

A szolgáltató szerint ezen intézkedések csupán a Yettel-előfizetők kis részét érintik, mivel a nullás díjszabás elmondásuk szerint egy nagyságrendileg 10 évvel ezelőtt kialakult gyakorlat, amit azóta szinte kiváltott a korlátlan mobilcsomagok elérhetősége.

A hazai mobilszolgáltatók közül a Vodafone is pontosan március 31-gyel vezeti ki a zero rating csomagokat. A hamarosan a magyar állam résztulajdonába kerülő szolgáltató emellett kompenzációt is ad ügyfeleinek. A Telekom kicsit előbb, március elsejével vezeti ki a nullás díjszabású csomagokat. Hogy mennyivel nőhet így meg egy ügyfél átlagos adatfelhasználása, arról ebben a cikkünkben írtunk.