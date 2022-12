Ez az egy gép ötmillió laptoppal ér fel

Működésbe léphet Európa legerősebb szuperszámítógépe, a Jupiter 2023-ban – írja a The Next Web. A projektért felelős Európai Nagyteljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás (EuroHPC JU) nemrég írta alá a tárhelyszerződést a németországi Jülich Szuperszámítógép Központtal (JSC), ahol a Jupiter is helyet kap majd.

A gép megépítéséhez 500 millió euróra (nagyjából 201 milliárd forintra) lesz szükség. A Jupiter képes lesz másodpercenkét 1 exaflop (vagyis 1 trillió) folyamat futtatására.

Ez azt jelenti, hogy nagyjából olya teljesítményre lesz képes, mint ötmillió laptop összesen.

A csúcstechnológiás gépet olyan kulcsfontosságú témakörök elemzésére használják majd, mint az egészségügy, a biológia, az éghajlat, az energia, a biztonság, valamint az anyagok fejlesztése. A szakértők azt várják, hogy a számítógép javítja a kutatások minőségét és csökkenti azok költségeit, valamint segít integrálni az olyan jövőbeli technológiákat, mint például a kvantum-számítástechnika. Az eszközhöz a tudományos közösségek, az ipar és a közszféra szereplői is hozzáférnek majd.

Az energiafogyasztása várhatóan 15 megawatt lesz, ez nem számít soknak: hat megawattal kevesebb, mint a hasonló teljesítményű amerikai Frontier szuperszámítógépé. A tervek szerint a Jupiter működéséhez szükséges energiát zöld forrásból biztosítják majd. Ha elkészül, ez lesz a kilencedik, egyben a legerősebb szuperszámítógép Európában.