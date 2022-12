Itt a jövő okosvécéje, ami annyiba kerül, mint egy autó

Csúcstechnológiás, okos árnyékszéket dob piacra hamarosan a Kohler. A 11 500 dollárra (közel 4 és fél millió forintra) beárazott, Numi 2.0 Smart Toilet névre hallgató WC-nek az Amazon hangasszisztense, Alexa segítségével is adhatunk majd utasításokat – írja a Verge.

A Kohler még 2019-ben mutatta be a Numi 2.0-t, a kezdeti koncepcióhoz képest pedig szinte semmi nem változott. Adott például a LED-fénysor és az intelligens asszisztens is, a bidé-funkció segítségével pedig első és hátsó fertályunkat is megtisztíthatjuk.

Emellett a víz nyomását, és hőmérsékletét, fűthető ülőfelületet, és a tisztítás során előnyös UV-fényt is kapunk.

Itt azonban még nem ér véget a sor: az automatikusan bepárásodó tálnak köszönhetően minimalizálni lehet az ürülék maradványait, emellett automatikus öblítéssel, valamint szagtalanítással, illetve fenékszárító-móddal is fel van vértezve a toalett. A párkapcsolati vitákat megelőzendő pedig az automatikusan nyíló és záródó fedél is a csomag része.

Ezen funkciókat kézi távirányítóval lehet életre hívni, a LED-lámpákat, és a hangrendszert pedig a Kohler Konnect alkalmazásban lehet elérni. Arról egyelőre nem tudni, hogy a WC-t össze lehet-e kötni az intelligens otthoni rendszerekkel.