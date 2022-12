Ez a cég elektromos autókra cseréli az alkalmazottak járműveit

Fenntarthatósági célkitűzéseinek elérése érdekében jelentősen fejleszti járműflottáját a Schneider Electric: a cég 2025-re tervezi elérni a karbonsemleges működést, 2030-ra pedig a nettó zéró CO2 kibocsátást. A társaság ezért teljes autóflottáját elektromos járművekre cseréli.

A globálisan a bevezetés üteme elsősorban attól függ, hogy az adott országban milyenek a járműhasználati szokások, illetve hol tart az e-autózáshoz szükséges általános infrastruktúra, így például a nyilvános töltőhálózat kiépítése. A vállalat Magyarországon közel 300 céges autót üzemeltet, az átállás részeként közel 70 elektromos gépjármű van már szállítás alatt, és hasonló nagyságrend várható 2023 első negyedévében. Ez azt is jelenti, hogy a jövő év közepére a gépkocsik közel negyede elektromos lesz a céges flottában.

A járműflotta cseréje kapcsán először felmértük munkatársaink körében, hogy mit gondolnak az e-autózásról és hogyan viszonyulnak ehhez a technológiához. Örömmel tapasztaltuk és büszkeséggel tölt el minket, hogy jóval nagyobb volt az érdeklődés, mint amire számítottunk.

„Az e-autókra történő átállás a vállalatunk alapvető értékeiből, a fenntarthatóságra és a hatékonyabb működésre való törekvésből fakad, de az egész projekt során törekszünk arra, hogy a munkavállalóink minden esetben érezzék, hogy számunkra ők és az élhetőbb jövő megteremtése a legfontosabb” – mondta Ivanov Katalin, a Schneider Electric országos HR igazgatója.

Az elektromos járműveket azok kapják, akik munkakörükből vagy pozíciójukból adódóan vállalati gépjárművet használnak. Az átállást ösztönzi, hogy közülük bárki kérheti, hogy hagyományos robbanómotoros autóját elektromosra cserélje a cég, függetlenül attól, hogy a jelenleg használt gépkocsi életciklusa hol tart, ráadásul ez a lehetőség folyamatosan nyitva áll mostantól.

Az e-autók használata kapcsán kulcskérdés a megfelelő töltési infrastruktúra megléte: a budapesti központ irodaházának garázsában például elektromos töltővel ellátott parkolóhelyek találhatók, melyeket térítésmentesen használhatnak az e-autóval közlekedő kollégák, az elérhető töltők számát az elektromos flotta növekedésével arányosan tovább bővítik a következő években.

Azoknak a kollégáknak, akik vállalják az otthoni töltés megoldását, a Schneider Electric saját otthoni töltőberendezését biztosítjuk, és a felszerelését valamint beüzemelését bruttó 120 ezer forinttal támogatjuk.

„A mindennapi használat költségeihez is hozzájárulunk: nagyságrendileg 2-2,5 otthoni töltés, tehát közel 1000 km távolság megtételéhez elegendő elektromos energia díját fedezi az erre a célra bevezetett kompenzáció. Fontos, hogy az elektromos autókra való átállás egy felelősen gondolkozó vállalat részéről állandó odafigyelést igényel, így a Schneider Electric-nél folyamatosan figyelemmel kísérjük a körülöttünk zajló változásokat, illetve munkavállalóink visszajelzéseit, hogy optimalizálhassuk a folyamatokat és mindenki megelégedésére használhassa a járműveket. Számunkra ez az elmúlt évek egyik legnagyobb, egyben az egyik legnagyszerűbb szemléletformáló feladata” – számolt be az átállást segítő intézkedésekről Ivanov Katalin.

Mivel az e-autók súlya meghaladja a robbanómotoros kocsik tömegét és nagyobb nyomatékkal is rendelkeznek, vezetéstechnikailag is teljesen másképpen viselkednek, mint a korábbi cégautók. Éppen ezért a cég vezetéstechnikai tréningeket is biztosít azon munkavállalói számára, akik e-autóra cserélik gépjárműveiket, hogy minél jobban érezzék, hogyan viselkednek ezek az autók és ezáltal is minimalizálják a balesetek kockázatát.