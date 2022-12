Végre elkészült a Tesla első elektromos kamionja

Öt évvel azután, hogy Elon Musk hivatalosan is bemutatta a Tesla első elektromos teherautóját, a vállalat csütörtökön a nevadai gigagyárában tartott esemény során átadta az első hivatalos sorozatgyártású járművet a Pepsi-nek. Az italgyártó összesen 100 darabot rendelt a járműből – írja a Verge.

A Tesla azt ígéri, hogy a Semi teljesen, 35 tonna áruval megrakodva is 20 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100 kilométer per órás sebességre, és autópálya-szintű sebességet tart meredek emelkedőkön is. A milliárdos szerint ráadásul a töltés is egyszerű lesz: az 500-800 kilométeres hatótáv 70 százalékára elegendő töltést fél óra alatt bele lehet pumpálni a járgányba.

A Seminek nevezett kamion emellett Enhanced Autopilot képességekkel, holttér-érzékelőkkel és a flottakezeléshez szükséges adatrögzítési rendszerrel is fel van szerelve.

Bár a Tesla már 2017-ben bejelentette az elektromos kamiont, sokáig nem jelentett semmilyen haladást a cég. Először 2019-re ígérték a szállítások kezdetét, majd 2020-ra, később pedig 2021-re módosították a dátumot. Végül idén májusban a Tesla ismét elkezdte fogadni a foglalásokat, amelyek során 20 ezer dolláros (8,5 millió forintos) előleget kért a szerződő felektől. Ezt a kört augusztusban lezárták, most december elején pedig le is gördült az első kész modell a gyártósorról.

Musk az eseményen arról beszélt, hogy a gyártás során az akkumulátorok és a gyártáshoz szükséges chipek beszerzése jelentette a legnagyobb problémát. Az eredeti bejelentés szerint a gépek hatalmas, 1 MW-os akkumulátorcsomaggal lesznek felszerelve, amelyek jelentős távot tudnak majd egy töltéssel megtenni. A várakozások szerint éves szinten 100 ezer kamion gördülhet majd ki a nevadai gigagyárból.