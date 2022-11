Elon Musk hadat üzent az Apple-nek

Miután Elon Musk hónapok tartó huzavona után megszerezte a Twittert, gyors és radikális változtatásokat kezdeményezett. Ezreket rúgott ki, belekezdett a fizetős modell és a hitelesítési rendszer átalakításába, és még a korábbinál is aktívabb felhasználója lett a platformnak. Ha pedig ez nem lett volna elég, a világ leggazdagabb embere egy hétfői tweet-folyamban hadat üzent az Apple-nek – írja a Reuters.

A Twitter vezérigazgatója azt kritizálta, hogy az Apple 30 százalékot kér el a szoftverfejlesztőktől az alkalmazáson belüli vásárlások után. A milliárdos erre reagálva egy mémet osztott meg oldalán, amelyben jelezte, inkább háborúba megy, minthogy kifizesse az illetéket. Az összeg bizonyára azért is szúrja a Twitter-vezér szemét, mert nemrégiben jelentette be, hogy havi 8 dollárért lehet majd hitelesített pipát szerezni profilunkra, amelyből így az Apple is lecsípné a saját részét.

Musk azt is felvetette, hogy az Apple azzal fenyegetőzött, hogy kitiltja a Twittert az alkalmazásboltjából, bár nem magyarázta meg, miért.

Nem ez az első eset, hogy egy sikeres platform vezetője sérelmezi az Apple platformszolgáltatóként beszedett díját. A Daniel Ek vezette Spotify már 2019-ben benyújtott egy trösztellenes keresetet az iPhone-gyártó ellen Európában, a Fortnite-ot is kiadó Epic Games pedig 2020-ban perelte be a cupertinoi vállalatot az Egyesült Államokban, miután az elérhetetlenné tette a játékot az Apple-készülékeken. Az Európai Bizottság egyébként jelenleg is vizsgálja, hogy az Apple alkalmazásfejlesztőkre vonatkozó szabályai sértik-e az uniós szabályokat.

Ha a cupertinoi céget vétkesnek találják, akár a cég globális forgalmának 10 százalékát kitevő bírságot is kaphat.

A Twitter potenciális kizárásával kapcsolatban Luke Suddards, a Finimize befektetési elemzőcég elemzője elmondta, az Apple „veszélyes játékot játszik.” Szerinte ugyanis a Twitter kirúgása után elkerülhetetlenné válna egy újabb per, Elon Musk pedig már a Twitter felvásárlásakor is bebizonyította, hogy hatékonyan tudja használni ezt a fórumot, ha kell. Az Apple-lel való csatározás azonban a milliárdosnak is komoly kockázatot jelent, ugyanis ezáltal még több felhasználót veszíthet a Twitter.

Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője szerint miközben Musk arra törekszik, hogy újra fellángoljon az Apple és a fejlesztők közötti harc, a sok negatívum el fogja űzni a Twitter-felhasználókat.