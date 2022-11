Karácsonyi ajándék tipp

Formula 1® Rowenta Forever Sharp: gyors, precíz szakállvágó önélező pengékkel

A ROWENTA a gyors autókból merített ihletet a népszerű Forever Sharp hibrid szakállvágjához. A Formula 1®-t a motorsport királyi sportágakához hasonlóan, a ROWENTA egy precíz, és gyors eszközt fejlesztett ki, amely nap mint nap gondoskodik az arcszőrzet stílusos formázásáról. Ráadásul a Rowenta Forever Sharp Formula 1® Hybrid szakállvágót nem kell a szervizbe vinni pengecserére, pengéi önélezőek, élettartamuk akár 15 év is lehet!

A Formula 1® Rowenta Forever Sharp (TN604M) hibrid szakállvágó egy praktikus 3 az 1-ben készülék a szakáll vágásához, formázásához és borotválásához. Minden alkalommal tökéletes eredményt biztosít, gyorsan és könnyedén. A szakáll igazán precíz gondozását, még a nehezen hozzáférhető területeken is, a speciálisan tervezett, kétoldalas, kontúros penge látja el, amely kiváló láthatóságot és tökéletes mozgáskontrollt biztosít, így minden ív könnyedén kivitelezhető lesz. A használatot nagymértékben megkönnyíti a mindkét irányban történő borotválás is. Az új testborotva tartozékkal szinte az összes testszőrzetet ápolja i (kivéve az érzékeny ágyék- és hónalj területet). Az optimális hatékonyságnak és a kényelmesebb siklásnak köszönhetően minimális a vágások és a bőrirritáció kockázata. A szakállvágó további előnye, hogy képes megbirkózni a háromnapos borosta, a rövidebb szakáll vagy akár a sűrű, tíznapos szakáll formázásával is – 5 fésűs kiegészítőt tartalmaz, amelyekkel bármilyen hosszúságú (1-2-3-5-6 mm) szakállt kezelésbe vehet. A nagy teljesítményű motor (8000 fordulat/perc) és a hosszú élettartam is biztosított. A lítium-ion akkumulátor akár 120 percig tartó folyamatos használatot tesz lehetővé, a gyorstöltés pedig mindössze 4 perc töltés után egy teljes borotválkozáshoz elegendő. A készülék 100% -ban vízálló.

Lépjen be a luxus versenygépek világába, és ismerje meg a mesteri arcápolást a Rowenta Forever Sharp Formula 1® (TN604M) hybrid szakállvágó készülékkel!