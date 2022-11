Új hajlítható kijelzős mobil érkezik Európába

A kínai gyártók sokszor döntenek úgy, hogy a globális piac helyett csak hazai terepen kerül piacra egy-egy okostelefon. Ez volt idén a Xiaomi első Leica kamerás telefonjával, a Xiaomi 12S Ultrával is, ahogy a hajlítható kijelzős MIX Fold 2-vel is. A Honor azonban úgy döntött, jövő év elején harcba küldi a Magic Vs készülékét az idén megjelent Samsung Galaxy Z Fold szériával a világpiacon is – írja a HWSW.

A készülék a hajlítható kijelzős modellek mezőnyében kiemelkedően könnyű, mindössze 261 grammos, vastagsága ugyanakkor 12,9 mm. Az összehajtott állapotban 6,45 hüvelykes, 120 Hz-en FHD+ felbontást produkáló külső kijelzővel működő eszköz kinyitva már egy tablet méretét közelíti meg a 7,9 hüvelykes flexibilis OLED panellel, 90Hz képfrissítéssel, 2272 x 1984 pixel felbontással.

A vállalat ígérete szerint a zsanér több mint 400 ezer hajlítást bír ki – a Samsung a Z Fold4 modellnél 200 ezer hajlítást ígért —, ami napi 100 alkalommal számolva is több mint 10 évnyi használatot jelenthet.

A készülékházban a Magic V elődhöz képest eggyel frissebb, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset dolgozik, amelyhez 8, vagy 12 GB RAM és 256GB, illetve 512GB tárhely választható. A készülék kamerarendszere szinte megegyezik a Honor 70 Pro hátlapján lévő egységgel: egy 54MP-es Sony IMX800 főegység, egy 50MP-es, autófókuszos, ultraszéles látószögű kamerát, valamint egy 8MP-es, háromszoros optikai zoomot kínáló telefotó egység kapott helyet.

Akkumulátor terén a kínai gyártóknak sztenderdnek mondható 5000 mAh-os telepre esett a gyártó választása, amit 66 wattos gyorstöltéssel 46 perc alatt tudunk telepumpálni. Kapcsolat terén adott az 5G, az NFC, WiFi 6, USB 3.1-es szabványú Type-C csatlakozó Display Port. A mobilon a hírek szerint az Android 12 rendszerre felhúzott MagicOS 7.0 fut.

A Honor Magic Vs azúrkék, narancs és fekete árnyalatokban lesz elérhető. Az árral és pontos megjelenésről egyelőre nincs hír, mindössze annyit tudni, hogy Kínában a 8/256 GB-os modell nettó 410 ezer forintnak megfelelő jüanért kerül forgalomba.