Megvan, mikor érkezik Magyarországra a SkyShowtime

Európa legújabb streamingszolgáltatója, a SkyShowtime még idén folytatja a terjeszkedést: december 14-től lesz elérhető Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Horvátországban, Koszovóban, Montenegróban, Szerbiában és Szlovéniában.

Ezt követően 2023 februárjában Magyarországon, Albániában, a Cseh Köztársaságban, Észak-Macedóniában, Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában is debütál a platform.

A SkyShowtime olyan stúdiók, csatornák és streaming szolgáltatások filmjeit és sorozatait kínálja a felhasználóknak, mint a Universal, a Paramount, a Nickelodeon, a DreamWorks Animation, a Paramount+, a Showtime, a Sky Studios és a Peacock. A szolgáltatás helyi gyártású műsorokat, dokumentumfilmeket és különlegességeket is kínál majd az előfizetőinek.

A szolgáltatásnak hála többek között olyan alkotások vál(hat)nak elérhetővé a hazai nézők számára, mint a Star Trek: Strange New Worlds, a Let The Right One In, a The Rising, a Halo-videojátékok alapján készült élőszereplős sorozat, A Friend of the Family vagy éppen a The Calling.

A SkyShowtime-ot Európa számára találtuk ki, és most örömmel árulhatjuk el leendő közép- és kelet-európai nézőinknek, hogy hamarosan itt is eljön a SkyShowtime ideje.

„Izgatottan várjuk, hogy exkluzív hozzáférést biztosítsunk ikonikus és világhírű stúdióink legújabb sorozataihoz és filmjeihez, valamint a minőségi helyi gyártású műsorok prémium kínálatához. A sikeres észak-európai és portugáliai indulás után fontos mérföldkő számunkra, hogy ezekre a piacokra is beléphetünk, és Európa-szerte még több emberhez hozhatjuk el a SkyShowtime-ot.” – nyilatkozta Monty Sarhan, a szolgáltató vezérigazgatója.

A SkyShowtime szeptember 20-án indult el Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban, majd október 25-én Hollandiában és Portugáliában. A közép- és kelet-európai műsorkínálat és árazás információi még a december 14-i indulása előtt várhatók.