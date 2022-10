Biztonsági kockázatot jelenthet a WhatsApp?

Orosz-ukrán háború: légi- és fegyveres támadásokra is figyelmeztet a WhatsApp

Régóta lehet már szakértői panaszokat hallani a WhatsAppal kapcsolatosan, azonban a Telegram alapítója és ötletgazdája arra kért mindenkit, hogy ne használja a Meta alá tartozó üzenetküldő alkalmazást. Pavel Durov mindezt egy múltheti incidensre alapozza, amikor is egy hackernek egy szimpla videó elküldésével sikerült átvennie egy személy telefonja feletti irányítást – írja az Independent.

A hackerek teljes hozzáférést kaphattak mindenhez a WhatsApp-felhasználók telefonján. Minden évben értesülünk valamilyen problémáról az alkalmazásban, amely minden adatot veszélyeztet a felhasználóik készülékein. Nem számít, hogy te vagy-e a leggazdagabb ember a Földön – ha a WhatsApp telepítve van a telefonodon, akkor a készülékeden lévő minden adatod hozzáférhető.

— mondta az orosz techmilliárdos, aki évek óta száműzetésben él. A Telegramhoz és a VKontaktéhoz is kötődő szakember szerint a biztonsági hibák előre beültetett kiskapuk, amelyek lehetővé teszik a különböző kormányzatok, bűnüldöző szervek és hackerek számára a titkosítás és az egyéb biztonsági intézkedések megkerülését. Durov már korábban is jelezte fenntartásait az alkalmazással kapcsolatosan. A Telegram éppen az adatbiztonságra próbál garanciát nyújtani, ami imponál is a felhasználóknak: több mint 700 millió aktív felhasználója van, és folyamatosan, naponta kb. 2 millió felhasználóval növekszik.

Ez még mindig csak töredéke a WhatsApp felhasználói bázisának, amely világszerte nagyjából 2 milliárd felhasználót számlál. Ez a világ legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazása, megelőzve a kínai tulajdonú WeChat alkalmazást és a Facebook Messengert, amely szintén a Metához köthető. Durov szerint nem a gazdasági érdekei miatt nyilatkozik lesújtóan az alkalmazásról, ugyanis a Telegramnak nincs szüksége további promócióra, hanem azért mert szerinte a WhatsApp 13 éve megfigyelési eszköz.

Bár a Telegram tényleg vigyáz az adatainkra, az elmúlt hetekben éppen ezen a fórumon bukkant fel és kezdett terjedni egy új kémszoftver, a RatMilad.