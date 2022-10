Egy fehér konténer rejti a Sagrada Família lelkét

A világ nevezetességeit látogatva a legtöbbünknek eszébe sem jut, milyen infrastruktúra szükséges ahhoz, hogy zavartalanul élvezhessük a látványosságokat. A barcelonai Sagrada Família ilyen szempontból különleges helyszín, hiszen a bazilika befejezetlen, az építkezések jelenleg is zajlanak, így az épület lelkét adó rendszer – egyelőre – egy konténerben kapott helyet.

A barcelonai Sagrada Famíliáról (magyarul Szent Család-templom) valószínűleg már az is hallott, aki soha nem járt még a bazilikának otthon adó Barcelonában vagy akár Spanyolországban. A meglehetősen hányatott sorsú épület alapkövét több mint 140 éve, 1882 tavaszán tették le, eredeti tervezőjét, Francesc Paula de Villart már egy évvel később elvesztette, utódja, Antoni Gaudi pedig a tragikus haláláig, 1926-ig dolgozott a 18 tornyosra tervezett templomon.

A munkálatok ezután is folytatódtak, amit a spanyol polgárháború erősen visszavetett, és bár az építés napjainkban is zajlik, a 2010-ben bazilikává szentelt épület időközben a Világörökség része lett, és hosszú évek óta nyitva áll a nagyközönség előtt – a fenntartást és a munkálatok költségeit az ebből befolyó bevételek, illetve adományok fedezik. Az építés befejezése jelen állás szerint valamikor 2026 után várható, ennek ellenére a Sagrada Família mára a világ tíz legnépszerűbb látványossága közé tartozik, évente 3,5 millió ember fordul meg a falai között.

Ennyi látogató zökkenőmentes „kiszolgálása” nem egyszerű feladat, és Fernando Villa, a templom építési és technológia igazgatója már 2013-ban felismerte, hogy digitális megoldásokkal gyorsabbá és kényelmesebbé tehető a bejutás, ami nagyban javít az élményfaktoron.

Akinek a közelmúltban volt szerencséje meglátogatni a bazilikát, tudja, hogy a jegyértékesítés már teljes egészében online zajlik, és a jelentős tömeg ellenére is viszonylag gördülékeny a bejutás.

A nap 24 órájában, az év minden napján elérhető rendszer persze komoly infrastruktúrát igényel, az IT-szakemberek ezért is döntöttek úgy 2014-ben, hogy a Sagrada Famíliát akkor kiszolgáló szerverszobát egy saját, a folyamatosan növekvő igényeket kielégítő adatközpontra cserélik. A kiszervezés lehetőségét szinte azonnal elvetették, ugyanakkor egy olyan speciális megoldásra volt szükség, ami a szabadban, egy építési területen is megbízhatóan és biztonságosan üzemeltethető, és ha szükséges, egész addig mozgatható, amíg az adatközpont az építkezést befejezését követően be nem költözik a végleges, valahol a templom falain belül kialakítandó helyére.

Adatközpont a „polcról”

Ezek nem hétköznapi feltételek egy adatközpont számára, és ezen a ponton lépett be a képbe a francia Schneider Electric, ami többek között előre gyártott (prefabricated), könnyen telepíthető, moduláris és minden az egyben megoldásokkal (All-in-One Easy Modular Data Center) igyekszik kielégíteni a speciális igényeket. A vállalat lényegében olyan, külön építést (alapozást, betonozást) nem igénylő konténereket biztosít az ügyfeleinek mindössze 12 hét leforgása alatt, amik már kulcsrakész módon tartalmaznak mindent, beleértve az energiaellátást, a hűtést, az IT-infrastruktúrát és az olyan nélkülözhetetlen szoftveres megoldásokat, amik a megrendelő számára lehetővé teszik a távoli felügyeletet, kezelést és támogatást a gyártó részéről.

Laikusként első olvasatra ez persze nem tűnik valami hatalmas teljesítménynek, az egész akkor válik impozánssá és értékelhetővé, ha tudjuk, hogy egy hagyományos, külön épületben helyet kapó adatközpontot általában hónapokig építenek, kábeleznek és tesztelnek, hogy minden tökéletesen működjön. És ebben még nincs benne a tervezés, az egész projekt lebonyolításához szükséges humán erőforrás, a komplexitásból fakadó váratlan problémák, arról nem is beszélve, hogy ebben az esetben az esetleges mozgatás, áthelyezés elképzelhetetlen.

A Schneider Electric ezt kikerülendő négy méretben (ISO20ft, ISO40ft, 25ft modul, 45ft modul) kínál „polcról leemelhető” megoldásokat, 5–14 rack szekrénnyel, 20 kilowatt és 100 kilowatt közti teljesítménnyel, amiket mindössze pár hét alatt összeállítanak a megrendelő igényei szerint.

Egy ilyen megoldás egyik legnagyobb előnye a viszonylag gyors rendelkezésre állás, de akadnak azért más pozitívumok is. A lényegében bárhová lehelyezhető kivitelnek és az előre elvégzett teszteknek köszönhetően könnyebb a tervezhetőség, a telepítés is a megszokottnál gyorsabban elvégezhető, a tervezés és megvalósítás során gyártói részről fontos szempont a fenntarthatóság, és a cég szereti felhívni a figyelmet arra is, hogy egy ilyen adatközpont költsége 15 százalékkal alacsonyabb lehet, mint a hagyományos, rendelésre történő terméktervezés (ETO) esetében.

Az adatközpontokat a vállalat Sant Boi de Llobregat melletti telephelyén szerelik össze, és az ottani látogatásunk során a saját szemünkkel láthattuk az épülő, különböző fázisnál tartó egységeket. Bár a Schneider első körben az említett négy méretben kínálja a termékeit az ügyfeleknek, a moduláris megoldásnak hála készen áll az egészen egyedi igények kielégítésére is.

Az üzem falai között láttunk olyan, befejezés közeli adatközpontot, ami összesen 11 modulból épült fel, belül komoly vízhűtéssel, és megfelelt az ügyfél más speciális kéréseinek is. Ottjártunkkor a szakemberek már a szállítás előtti utolsó simításokat végezték, és kiderült az is, hogy az adatközpontot pár napon belül szétbontják a 11 modulra, azokat külön szállítják a megrendelő telephelyére, ahol aztán pár nap alatt üzemkész állapotra szerelik az egészet.

A bazilika lelke

A Sagrada Família számára épített adatközpont szintén egyedi darab, ha nem is akkora, mint a fentebb említett, 11 modulból összerakott variáns. A 2014-ben kialakított konténer a méretében is eltér a Schneider Electric alap moduljaitól, és a megépítésekor a UPS, a rack szekrények, az energia-elosztás, a hűtés és a monitorozás megfelelő kialakítása mellett a gyártónak arra is ügyelnie kellett, hogy az adatközpont otthonát „lengéscsillapítókkal” lássák el. Erre egyrészt azért volt szükség, mert a rendszer egy építési területen kapott helyet, de gondolni kellett arra is, hogy a bazilika alatt húzódó metróvonal rezgései ne zavarják meg a konténerben dolgozó eszközöket.

A speciális kivitel elkészítése nyolc évvel ezelőtt 16 hetet vett igénybe, egy nap alatt elhelyezték a Sagrada Família területén, és három napon belül üzembe is helyzeték. A telepítés óta a rendszer mindössze kétszer állt le: egyszer egy tervezett áramszünet miatt, másodszor pedig azért, mert az egész központot át kellett helyezni egy másik területre az építkezések alakulása miatt.

A kívülről teljesen átlagosnak tűnő, fehér konténer pedig tényleg a bazilika lelkét rejti, hiszen az egy petabájt (1024 TB) tárolókapacitású, akár 96 kilowatt teljesítményű adatközpont nemcsak a jegyrendszer működéséért felel. Ezen alapul a templom biztonsági rendszere, az ehhez kapcsolódó kommunikáció, a külső és belső tereket egyaránt figyelő, és a látogatókat számát figyelő rendszer, itt található a Sagrada Família teljes archívuma, valamint az építmény 3D-s adatai, amik nélkülözhetetlenek a folyamatos karbantartáshoz és az építkezések folytatásához.

Az adatközpont tárolja továbbá azokat a 2 mm pontosságú, drónokkal készített felvételeket, amik különböző programokon keresztül akár távolról is elérhetők az állagmegőrzéssel és építéssel foglalkozó szakemberek számára. És ez még nem minden, hiszen a fejlesztésekért felelős

Fernando Villa csapata egy ideje már a virtuális valóság felé is kacsintgat, hogy a világhírű bazilika akár távolról is bejárható legyen.

Ehhez természetesen nélkülözhetetlen az adatközpont, ami jelenleg egy konténerből szolgálja ki a különböző igényeket, és 2022 őszén, nyolc évvel a telepítését követően már a kapacitása 75 százalékát használja. Figyelembe véve a látogatószámot, a pandémia miatt megcsúszott kivitelezést és a vezetőség ambiciózus terveit, ez még a Sagrada Família elkészülte előtt elérheti a 100 százalékot. Ez viszont nem feltétlenül okoz majd problémát, hiszen az évek óta megbízhatóan működő moduláris adatközpont az eddig említett előnyei mellett egy olyan pozitív tulajdonsággal is rendelkezik, hogy a növekvő igényekhez igazítva könnyedén bővíthető.

A 24.hu újságírója a Schneider Electric vendégeként utazott Barcelonába.