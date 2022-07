Balesetveszély a zebrán, amikor egy kinyúló kar mentett életet

Kijelölt gyalogos átkelőhely, azaz zebra: hiába hangzik úgy, mintha ez a találmány a gyalogosok tökéletes biztonságát szolgálja, sajnos nem garancia, hogy valaki nem kerülhet itt is balesetveszélyes helyzetbe. Ha valaki csak a két lábán szeretne közlekedni, több veszélynek van kitéve, mint elsőre gondolhatnánk, hiszen ember legyen a talpán, aki minden helyzetben képes minden irányba figyelni, és folyamatosan résen lenni.

Interjúalanyunk, nevezzük most Évinek, egészen sok tapasztalatot gyűjtött a témában az évek során. „Balesetveszély egy zebránál? Ez nálam egy átlagos kedd”, mondja, történetei pedig tényleg azt mutatják, hogy vagy nagyon balszerencsés, ami az út egyik oldaláról a másikra való átkelést illeti, vagy valamilyen megmagyarázhatatlan jelenség állhat a háttérben.

– jegyzi meg, jelezve, hogy jó párszor megesett már, hogy csodával határos módon nem történt vele baleset, pusztán azért, mert nem hallotta épp, hogy közeleg egy jármű.

Nem lehet elégszer elmondani, mennyire veszélyes zenét hallgatva közlekedni a városban, hiszen a számtalan irányból érkező járművek észleléséhez a szemünkre és a fülünkre is szükség van.

A zebrán áthaladáskor a bedugott fülhallgatót vagy fejünkön tartott fejhallgatót érdemes elfelejteni – ezt ma már Évi is pontosan tudja, ezek az „élmények” meggyőzték arról, hogy csak biztonságos hallgasson zenét ilyen módokon, a zebrán soha.

Évinek már kétszer is egy kinyúló kar mentette meg az életét: egyszer egy villamos közeledésénél, másik alkalommal pedig egy mentőautó áthaladásánál. Mindkét eset a zebránál történt, egyik jármű érkezését sem hallotta, és szerencsére ott volt valaki, aki elég határozottan fellépett azért, hogy ne lépjen ki a nem épp kis sebességgel haladó jármű elé.

Történt már majdnem baleset úgy is, hogy a közeledő autós mutatott elég kevés tiszteletet a gyalogosok felé. „A Clark Ádám téren álltam a zebránál, amikor egy elég tekintélyt parancsoló autó közelített felém, de lassított, úgyhogy gondoltam, átenged majd. Erre, épp, amikor már majdnem leléptem a zebrára, visszagyorsított, és centiméterekre állt meg tőlem. Valamit még kiabált az autóból, aztán továbbhajtott”, meséli a balesetközeli élményt Évi.

Ezzel még mindig nincs vége a történeteknek, amelyeknél csak egy hajszálon múlott, hogy nem történt tragédia. „A legveszélyesebbek talán azok a zebrák, amiknél kanyarodó autók is jöhetnek. Korán reggel egyszer egy ilyenen próbáltam átjutni, de ilyenkor ugyebár nem csak nekem zöld a lámpa. A kanyarodó kamionos pedig nem igazán vette észre, hogy gyalogos is van a zebrán ezen a korai órán. Alig győzött elnézést kérni, miután majdnem nem kapcsolt időben”, osztja meg az utolsó „élményt”.

Ilyen és ezekhez hasonló történeteivel senki nincs egyedül:

évente mintegy ezer ember szenved balesetet zebrán átkelés közben.

A szerencsétlenségek leggyakrabban a sofőrök látóterének csökkenése miatt következnek be, ez pedig az autók sebességének függvénye, hiszen minél gyorsabban haladnak, annál kisebb területen észlelik a perifériáról érkező veszélyeket.

Ezt a problémát hivatottak megoldani az okoszebrák: ezek olyan közlekedésbiztonsági rendszerek, amelyek az útburkolatban elhelyezett aktív LED prizmák segítségével a zebrára lépő járókelőre hívják fel a figyelmet. A cél, hogy az adott átkelőhelynél a járművezetők mindig észleljék a gyalogos átkelést. A hatékonyságuk pedig tagadhatatlan: egy debreceni okoszebránál a megállási hajlandóság egy frissen telepített gyalogosátkelőhelynél 55 százalékkal, két hónappal később pedig már 74 százalékkal növekedett.

Okoszebra

A Generali a Biztonságért Alapítvány segítségével idén egy olyan magyar városban is lesz okoszebra, ahol eddig még nem volt – a közönség szavazhatja meg az új zebra helyszínét. Ha számodra is fontos a biztonságos közlekedés gyalogosként, te is szavazz arról, melyik város zebráját szeretnéd „okossá” tenni. A szavazást ITT éred el!

A cikk a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával készült.