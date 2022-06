Ezek a legjobb VPN szolgáltatók 2022-ben (x)

Három VPN-es cég szolgáltatását vettük górcső alá, hogy megtudjuk, melyik ezek közül a legjobb.

Mi az a VPN?

A VPN a virtuális magánhálózat rövidítése, és a lényege, hogy az internetes forgalmat titkosítja, majd speciális szervereken tereli át, amelyek anonimitást biztosítanak. Innentől kezdve nem lehet az adatokat követni, illetve, hogy a szolgáltatást használó személy milyen tartalmakat fogyaszt és milyen weboldalakat látogat meg az interneten. A VPN-nel ráadásul ki lehet kerülni a különböző régiós korlátozásokat, hozzá lehet férni olyan tartalmakhoz és streaming szolgáltatásokhoz is, amire korábban nem lett volna lehetőség.

A piacon rengeteg vállalat nyújt számtalan szolgáltatást, ezek között pedig nem is annyira egyszerű eligazodni. Szerencsére több, nagy nevű szolgáltató rendszerét is kipróbáltuk, hogy kiderüljön, melyikre éri meg a legjobban előfizetni.

NordVPN – A legjobb szolgáltatás

Szerverek és országok száma: 5700+ szerver 60 országban

Pénvisszafizetési garancia: 30 nap

Eszközök száma egy előfizetésen belül: 6 db

Jelenlegi ajánlat: vásárold meg most a NordVPN teljes csomagját 68% kedvezménnyel

A NordVPN kezelőfelülete egyszerű és átlátható, a szolgáltatás szuper gyors – méréseink szerint ennek a legnagyobb az áteresztőképessége, 500/25 Mbps-es csmagnál 499 Mbps letöltést mértünk -, és nagyon sok bónusz funkciót adnak a csomag részeként. A NordVPN nemcsak kódolja a szinte feltörhetetlen AES-256 titkosítással az adatokat, de blokkolja a bosszantó felugró reklámokat, a fertőzött weboldalakat és mindenféle követőszolgáltatást – Threat Protection – is. Auditált no-log irányelvvel rendelkezik – nem követik a felhasználóik tevékenységét -, figyeli, hogy adatszivárgás alanyává válnak-e a felhasználók – Dark Web Monitor -, képes Meshnetet létrehozni, amellyel több eszköz direktben kapcsolható összestitkosított csatornán keresztül. Ha pedig valaki nem szeretné a szolgáltató orrára kötni hogy VPN-t használ, kapcsolja be az „Obfuscated” funckiót. A céget Panamába jegyezték be, így az ottani törvények vonatkoznak rájuk. Képes különböző módokon – Multihop, Split Tunneling, Onion VPN stb. – működni, gyakorlatilag az összes régió kódos oldalt és szolgáltatást fel lehet vele oldani. Szinte minden nagy platformot támogat, legyen az Windows, Mac, Linux, Android vagy iOS, de ha valahol elakadna a folyamat, a vevőszolgálat e-mailen és on-line chaten keresztül is segít a hét minden órájában. A szolgáltatást havi 1400 Ft-ért lehet igénybe venni, de vannak nagyobb csomagjaik is extra funkciókkal, illetve jelszókezelőjük és egy felhőalapú tárhelyszolgáltatásuk is. A cég pedig 30 napos pénzvisszafizetési garanciát kínál, ha a szolgáltatás mégsem válna be.

A NordVPN csomagját ezen a linken éritek el

Surfshark VPN – A sokrétű

Szerverek és országok száma: 3200+ szerver 65 országban

Pénvisszafizetési garancia: 30 nap

Eszközök száma egy előfizetésen belül: végtelen

Jelenlegi ajánlat: rendeld meg a Surfshark szolgáltatását még ma

A Surfshark egy feltörekvő versenyző a piacon, népszerűségéről mi sem mond el többet, minthogy 30 hónap alatt több, mint 1 millió felhasználót sikerült meggyőzniük a szolgáltatásukról. Ők is kiterjedt erőforrásokkal rendelkeznek, 3200 szervert üzemeltetnek 110 helyszínen és 65 országban. Lassúnak ez sem nevezhető, a mért 490 Mbps-es letöltés tiszteletet parancsoló. A szolgáltatásaik nagyon hasonlók a NordVPN-hez, olyan lehetőségeket kínálnak, mint az független, auditált no-log irányelv, a dupla VPN, a split tunneling, malware- és reklámblokkoló, antivírus, a kill switch, az auto-connect, a bypasser és hasonlók. Aki pedig extra biztonságra vágyik, az bekapcsolhatja a kétfaktoros hitelesítést, amikor nemcsak egy jelszót, de egy külön kódot is be kell írni a belépéshez. Két dolog miatt viszont kifejezetten szerettük a szolgáltatásukat, egyik a kiváló felület, a másik, hogy egy előfizetéssel végtelen számú eszközre feltelepíthetők az alkalmazásaik. Ha bármilyen probléma merülne fel, akkor vevőszolgálatuk a hét minden napján 24 órában segít on-line chaten vagy e-mail segítségével. Ráadásul az egyik legolcsóbb szolgáltató, 830 Ft-ot kérnek havonta az alapcsomagért, de van 7 napos, ingyenes próbaverziójuk is. Ha nem válna be, itt is teljes pénzvisszafizetési garancia áll rendelkezésre 30 napig.

A Surfshark csomagját ezen a linken éritek el

Atlas VPN – A legolcsóbb

Szerverek és országok száma: 750 szerver 36 országban

Pénvisszafizetési garancia: 30 nap, illetve az ingyenes verzió működik 3 szerverrel

Eszközök száma egy előfizetésen belül: végtelen

Jelenlegi ajánlat: az Atlas VPN szolgáltatását itt éred el, csapj le rá még most

Az Atlas az egyik legmegbízhatóbb szolgáltatás a piacon, viszont kisebb eszközparkkal dolgozik, mint az előbb említett két szolgáltató. 750 szerverrel rendelkeznek 36 országban, amelyet nagyjából 6 millió előfizető használ. Ők is számtalan extrát nyújtanak az alap szolgáltatásuk mellé, például duális VPN szerver használat, no-log irányelv, kill switch – ha megszakad a VPN, lelövi az internet kapcsolatot biztonsági okokból -, a szoftverük blokkolja az oldalkövetést és malware-eket, illetve figyelik, hogy adatszivárgás áldozatai lesznek-e a felhasználók. Az Atlas is engedi, hogy egy előfizetéssel bármennyi eszközön fussanak a szoftvereik. Ők is támogatják a Split Tunneling technológiát, ami lehetővé teszi, hogy egyes alkalmazások adatai VPN által titkosítva kerüljenek ki az internetre, míg ahol ez nem szükséges, ott a szoftverek direktben is elérhetik az internetet. Természetesen ez a cég is folyamatos vevpőszolgálatot tart fent on-line chat formájában, és lassúnak éppen ez sem nevezhető, 487 Mbps letöltést produkált. Ha hátrányt kellene említenünk, azt mondanánk, hogy kevesebb extra funkciót kínálnak, mint a konkurensek, cserébe ők az olcsóbbak, a havi szolgáltatásuk már 750 Ft-tól elérhető. Ők is kínálnak 30 napos pénzvisszafizetési garanciát, ha mégsem felelne meg a szolgáltatásuk.

Az Atlas VPN csomagját ezen a linken éritek el.