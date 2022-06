IT karrierek, amikkel nem nyúlhatsz mellé (x)

Az IT biztos választás, ha magas bért, hosszú távú lehetőséget keresünk. De melyik pozíció az igazi? Programozók meséltek.

A Stack Overflow adatai szerint a fejlesztők többsége továbbra is full-stack, back-end, front-end területen dolgozik, azonban a tech szektor gyors átalakulása miatt rengeteg új IT pozíció is egyre keresettebb.

Bár többek között ez a sokszínűség teszi vonzóvá a szektort, sok kérdést is felvet. Hol lehet leggyorsabban elhelyezkedni ma? És mi jelent holnap is biztos karriert? A junior programozó képzéseket nyújtó Green Fox Academy folyamatosan elemzi a munkaerőpiaci trendeket, partnercégeitől jövő igények alapján alakítja képzéseit. Tapasztalatai szerint a front-end, full-stack, back-end mellett mostanában a platformspecifikus (pl. ServiceNow, Salesforce) tudással rendelkező és data szakemberek iránt is megugrott a kereslet. Mit várhatunk ezektől a területektől? Ebben segítenek a Green Fox korábbi hallgatói, akik ma már programozóként dolgoznak.

Egy klasszikus: front-end

Anna a pandémia kitörésekor döntötte el, hogy bombabiztos karriert keres, így talált rá a Green Fox Junior programozó képzésére. Full-stacket tanult, majd front-endesként helyezkedett el. Szerinte ezen területen a vizuális érzék és a problémamegoldás a legfontosabb, és hozzáteszi: “nem csak reálosoknak való ez a pálya. Arra biztatnék mindenkit, akit kicsit is vonz ez az irány, hogy próbálja meg, mert minden előzetes várakozása ellenére kiderülhet, hogy neki való, ahogy az én esetemben is történt.”

Egy új jolly joker: platform fejlesztés

Dalma 2020 végén csatlakozott a Green Fox képzéséhez: “Egy értékesíthető szakmát szerettem volna, és sokkal többet kaptam, mint amit kerestem.” A végzés után ServiceNow fejlesztőként helyezkedett el egy multinál. Bár sokan még tartanak ettől az új területtől, Dalma kifejezetten izgalmasnak találja: “Azt élvezem a ServiceNow fejlesztésben, hogy mindent alkalmazok, amit tanultam. Van benne egy kis front-end, egy kis back-end és adatbázis-kezelés is… Azoknak ajánlanám ezt a területet, akik élvezik a problémamegoldást.”

A számok kedvelőinek: Data Engineer

Barna adatmérnökként főként Python programnyelven SQL-ben dolgozik, big data, illetve felhő alapú technológiákkal foglalkozik. Barna elmondása szerint egy Data Engineer a teljes adatkezelő rendszer kiépítéséről és arról gondoskodik, hogy a szükséges adatok strukturált formában rendelkezésre álljanak. Különösen élvezi a munkája sokszínűségét és a folyamatos fejlődést: “Ez szükséges ahhoz, hogy lépést tudjak tartani, mivel a felhő alapú és big data technológiák olyan gyorsan fejlődnek, hogy a következő évben már vadiúj dolgokkal kell foglalkoznom.”

Belevágnál?

