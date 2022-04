Így tesznek a környezetért a telekommunikációs vállalatok

Egyre többeknél találnak célba a környezettudatosságot hirdető üzenetek, amik mögé egyéni szinten a saját vásárlási és fogyasztási döntéseinkkel tudunk beállni. Szerencsére a fenntarthatóság ma már egyre több telekommunikációs szolgáltató stratégiájában kap kiemelt szerepet, ami az ügyfeleik dolgát is megkönnyíti.

A távközlési cégek számára már nem csak a szolgáltatásaik sebessége és biztonságossága számít, de ehhez társul a fogyasztás és a felhasznált műanyag és papír csökkentésére irányuló törekvés is. Magyarországon a telekommunikációs cégek már eddig is számos lépést tettek afelé, hogy az ügyfelek számára környezettudatos opciók is elérhetővé váljanak a piacon, de cserébe ne is kelljen lemondaniuk a velük járó előnyökről, továbbá több intézkedéssel is a széndioxid-kibocsátás csökkentését célozta meg.

Apró SIM-kártyák, nagy változás

A Vodafone 2019 decemberében közölte, hogy 2020. áprilisig felére csökkenti a nem alapvető műanyagok felhasználását kiskereskedelmi hálózatában valamint irodai telephelyein. Ezen fenntarthatósági stratégia részeként azt is vállalta, hogy a SIM kártyákhoz szükséges kártya-tartók méretét felére csökkenti, hozzájárulva ezzel a bolygó megóvásához. Az intézkedés elképesztő eredményt hozott: 2020 decemberéig 1,6 tonna műanyagot spórolt meg a vállalat a felezett SIM kártya-tartók bevezetésével, ebből is látszik, hogy a sok kicsi sokra megy. Mivel a kisebb méretű SIM kártyatartók szállítása és előállítása is kevesebb széndioxid-kibocsátással jár, ez egy tonna műanyag esetében 15 tonna széndioxid-megtakarítást eredményezett, ami összességében több mint 5000 tonnával csökkenti a szén-dioxid kibocsátás mennyiségét évente.

Ma már hazánkban is elérhető a plasztikkártya nélküli környezetkímélőbb eSIM az ügyfelek számára, ami egy szinttel feljebb emeli a környezettudatossági törekvéseket. Az eSIM előnyei közt szerepel a fenntarthatóság mellett, hogy rendkívül egyszerűen, teljesen digitálisan aktiválható, és használat közben is egyszerűen és gyorsan váltogatható az eSIM profil az ügyfél által használt egyes eszközök között, nem kell többé a fizikai SIM kártyát kivenni, majd ismét behelyezni a készülékbe, ezzel pedig mindenki jól jár. A Vodafone a nem eSIM-kompatibilis készülékek esetében 100%-ban újrahasznosított műanyagból előállított ecoSIM-eket biztosít.

A világon egyre több cég válik meg a műanyagzacskóktól, és a környezettudatosságot szem előtt tartó vásárlók is inkább saját vászonszatyraikba pakolnak a piacon, az élelmiszerüzletekben. A Vodafone például 2020-ban világszerte működő 7700 kiskereskedelmi üzletében kivezette az eldobható műanyag zacskókat.

Az elektromos hulladék is közös felelősség

Az e-hulladék szintén fontos témakör, de ezen a területen is jelentős változásokat tudnak tenni a cégek apró lépései, bár ehhez a fogyasztók tudatossága is szükséges. Hazánkban is elérhetőek eszközbeszámítási, eszközvisszavásárlási és eszközjavítási szolgáltatások, a vállalatok ezzel ösztönzik az ügyfeleket, hogy megjavíttassák vagy visszavigyék régi eszközeiket.

2021 májusában, a Vodafone Európa négy vezető hálózatüzemeltetőjével összefogva egy új, páneurópai környezetvédelmi minősítési rendszert vezetett be, amely egyrészt a fogyasztókat segíti abban, hogy megtalálják és előnyben részesítsék a leginkább fenntartható mobiltelefonokat, másrészt arra ösztönzi a szállítókat, hogy csökkentsék eszközeik környezeti hatásait. Az Eco Rating ökológiai minősítési rendszer megkönnyíti a fogyasztók számára a környezetvédelmi szempontok mérlegelését. A részletes értékelést követően egy 100 pontos skálán minden mobiltelefon egy számított értéket kap, amely a készülék teljes életciklusa során fellépő környezeti hatást jellemzi. Így a címke a mobileszközök fenntarthatóságának öt kulcsfontosságú elemét mutatja meg: a készülék tartósságát, javíthatóságát, újrahasznosíthatóságát, klíma- és erőforrás-hatékonyságát. Jelenleg több mint 150 mobiltelefon típust értékelnek az ökológiai minősítési rendszerben.

A megújuló energiaforrásoké a jövő

Ennél nagyobb léptékű változás, hogy a Vodafone Group – elsőként teljesítve – már 100%-ban megújuló energiaforrásokkal üzemelteti európai hálózatát – beleértve a mobil, illetve vezetékes hálózatok, az adatközpontok, a kiskereskedelmi egységek, valamint az irodák energiaigényét. Ez részét képezi annak a globális vállalásnak, hogy 2040-re „nettó nullára” csökkentik a vállalat teljes globális széndioxid-kibocsátását. Magyarországon a vállalat teljes, összesen több mint 400 autóból álló gépjárműflottáját is elkezdte környezettudatos modellekre cserélni. A következő vállalásuk pedig, hogy 2025-től a vállalat teljes gépjárműflottája már csak elektromos autóból fog állni.

A legfontosabb energiahatékonysági kezdeményezések között szerepel egyebek mellett a hatékonyabb hálózati eszközök beszerzése és alkalmazása, a fokozatos eltávolodás a kevésbé energiahatékony 3G-hálózattól, illetve az idejétmúlt maghálózati eszközök kivezetése. A Vodafone beszállítói- és partnerhálózata kiválasztásánál is nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelmi és társadalmi szempontokra. A kiválasztás során ezek az elbírálási szempontok 20%-át teszik ki. A vállalat a potenciális beszállítóinak vizsgálata során arra is külön figyelmet fordít, hogy az adott cég milyen lépéseket tesz a szén-dioxid-kibocsátás, valamint a műanyag-felhasználás csökkentéséért, hogyan tekint a körforgásos gazdaságra és a termékek életciklusára, vagy éppen a megújuló energiára. Jövőbeli tervük, hogy a karbonlábnyom nettó nullára csökkentését 2040-re a teljes beszállítói- és partnerhálózatra is kiterjesztik.

A Vodafone továbbá IoT megoldásaival is elkötelezetten támogatja vállalati ügyfeleit szén-dioxidkibocsátásuk csökkentésében, melynek mértéke egyébként 10 év alatt, 2020 és 2030 között, globálisan, összesen 350 millió tonnára becsülhető. A szolgáltató IoT szolgáltatásai javítják a logisztika és a flottakezelés, az intelligens fogyasztásmérők, a gyártás és egyéb tevékenységek hatékonyságát.

