Szupergyors lett az új iPad Air

Másfél éve, hogy az Apple új iPad Air (2020) modellt mutatott be, így jó eséllyel senkit nem lepett meg, hogy a frissített iPhone SE mellett új iPad Air is felbukkant az almás cég március 8-án este tartott online termékbemutatóján. A változás nagyjából olyan mértékű, mint az olcsosított okostelefon esetében: külsőre nincs semmi forradalmi eltérés az elődhöz képest, viszont mát itt is az M1 processzor dübörög a burkolat alatt (mint a tavalyi iPad Pro esetében), ebből a készülékből is választható 5G-s modell, illetve kapunk egy gyorsabb USB-C csatlakozót.

Az Apple szerint a 2020-as iPad Air A14 Bionic chipjéhez képest az M1 processzor számítási teljesítménye 60 százalékos növekedést produkál, grafikus oldalon pedig 200 százalékos a teljesítménynövekedés. A kijelző továbbra is 10,9 hüvelykes, IPS panellel, 2360 x 1640 pixel felbontással, 60 Hz-es képfrissítéssel és második generációs Apple Pencil támogatással.

Az előlapon immár egy 12 megapixeles széleslátószögű kamera kapott helyet, a hátlapi szenzor viszont maradt a korábbról ismert. szintén 12 megapixel egység. Az ujjlenyomat-olvasó továbbra is a bekapcsoló gombon található, a Face ID-ről most is le kell mondani, tárhelyből pedig 64 GB vagy 256 GB áll rendelkezésre. Az iPad Airből választható csak Wi-Fi és Wi-Fi + Cellular modell is, színek terén pedig az asztroszürke, rózsaszín, kék, lila és fehér árnyalatokból lehet válogatni.

A készülék dobozában továbbra is ott a 20 wattos USB-C töltő, a tablet iPadOS 15.4 operációs rendszerrel kerül forgalomba, előrendelni március 11-től, megvásárolni pedig március 18-tól lehet. A 64 GB-os Wi-Fi modell ára, 249 990 forint, ugyanebből a Cellular változat már 309 990 forint, a 256 GB-os Wi-Fi variáns szintén 309 990 forint, és az 5G-re is képes variánsra itt is plusz 60 ezret kell ráfizetni, tehát ennek a végső ára 369 990 forint.