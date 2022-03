Az Apple nem ad el több terméket Oroszországban, és egyéb szankciókkal is készül

A Guardian írt az Apple hivatalos bejelentéséről, miszerint a céf felfüggeszti a termékei értékesítését Oroszországban, válaszul Ukrajna inváziójára.

Ezen felül a két orosz állami hírforrás, az RT News és a Szputnyik News applikációi sem lesznek elérhetők az App Store-ban, sőt a hírek szerint a cég az Apple Pay használatát is korlátozni fogja Oroszországban.

Apple confirms it has paused all product sales in Russia.

RT News and Sputnik News apps also no longer available outside Russia pic.twitter.com/5E1lXC8ffs

— Ian Sherr (@iansherr) March 1, 2022