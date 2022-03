Ennyi maradt a világ legnagyobb repülőgépéből

Korábban Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a Twitteren számolt be róla, hogy az oroszok lelőtték a világ legnagyobb repülőjét, az Antonov An-225-öt. Sokáig kérdéses volt, hogy a gép vajon teljesen elpusztult-e, mert csak műholdfelvételeket lehetett látni a helyszínről, és a hangár egy része érintetlen maradt. Most egy orosz állami tévécsatorna mutatott felvételeket, amelyeken egyértelműen látszik: a gépből alig maradt valami.

A gép az ukrán Antonov-reptéren állomásozott egy hangárban, amit orosz támadás ért. A repülő egyik fele teljesen elpusztult.

Russian State TV have released a report from Gostomel Airport, Kyiv. Remains of the AN-225, which has been completely destroyed can be seen in the background. pic.twitter.com/BgDAVhcqIa

— Aurora Intel (@AuroraIntel) March 4, 2022