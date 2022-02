Döntött az OTP Bank: Tovább lesz használható a lakossági SmartBank alkalmazás

Az OTP Bank lakossági ügyfeleinek igényeihez alkalmazkodva ideiglenesen, 2022. március 24-ig meghosszabbítja a SmartBank mobilbanki alkalmazás használatának lehetőségét – olvasható a hitelintézet közleményében.

Az OTP MobilBankra való átállást eredetileg március 1-re tervezték, de még mindig több százezer olyan felhasználó van, aki nem regisztrált a szolgáltatásra.

Az új OTP MobilBank az új InternetBankkal együtt tavaly augusztus óta a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető. A hitelintézet mintegy másfél millió, mobilbankot használó ügyfeleinek közel kétharmada már az új OTP MobilBankot használja, de több százezren még nem regisztáltak. Az ő kényelmük és zavartalan kiszolgálásuk érdekében a korábban jelzett március 1-jei határidőt követően is működik majd a SmartBank egészen március 24-ig, azonban a több mint három hetes „haladék” ellenére az OTP Bank továbbra is kéri érintett lakossági ügyfeleit, hogy mihamarabb regisztráljanak.

„Intenzív ügyféltájékoztatást és kommunikációs kampányt folytatunk hónapok óta, melynek eredményeként közel 1 millió ügyfelünk már az új OTP MobilBankot használja napi pénzügyeinek intézésére. A kivezetési periódus meghosszabbításával az újdonságokat lassabban elfogadó ügyfeleinknek szeretnénk kényelmesebbé tenni a váltást” – mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. „Gyakorlati támogatást is nyújtunk számukra: amennyiben kérdésük van, vagy segítségre van szükségük akár a regisztrációval, akár az egyes új funkciók használatával kapcsolatban, digitális csatornáinkon, chaten és e-mailben, valamint telefonon is kaphatnak segítséget, és az OTP Bank fiókhálózatának munkatársaihoz is fordulhatnak” – tette hozzá.

Az új OTP MobilBankban a hitelintézet szerint egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a napi pénzügyek intézését. A regisztráció könnyű, mindössze néhány percet vesz csak igénybe, a legegyszerűbben pedig a „régi” alkalmazásokból (SmartBank, OTPdirekt internetbank), az OTP Bank honlapjáról vagy az új mobilbanki alkalmazás letöltésével (App Store, Google Play) indítható el.