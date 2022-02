Ezekben az üzletekben kérheti az állami mobilcsere-támogatást

Egy ideje zajlik a hazai mobilszolgáltatók által a 3G-hálózatok fokozatos kivezetése, aminek nyomán a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) mobilkészülékcsere-támogatási programot kezdeményezett. A február 14-től igényelhető támogatás keretében az első időszakban a használatban lévő 3G-, majd később a 2G-képes mobileszközök cseréjéhez 20 ezer forintos modernizációs támogatást kaphatnak a felhasználók új, minimum 4G-képes készülék vásárlásakor.

Január 31-én lezárult a kereskedők regisztrációja – jelentette be ma az NMHH. A hatóság közzé is tette azoknak az üzleteknek a listáját, ahol február 14-től igénybe vehető a támogatás, mintegy 700 üzletponttal országszerte. Az országos kereskedelmi láncok mellett mobilszolgáltatók és műszaki áruházak, illetve kisebb, mobiltelefonnal foglalkozó kereskedők is csatlakoztak a kezdeményezéshez, a listát itt éri el teljes terjedelmében.

Dióhéjban tudni kell, hogy támogatásra minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki legfeljebb 2G- vagy 3G-képes aktív készülékkel rendelkezik. A támogatott cserére elsőként a 3G-képes mobiltelefont használóknak lesz lehetősége február 14. és május 8. között, ezután a 2G-képes eszközök cseréje is megvalósulhat a keret kimerüléséig vagy július 17-ig.

A program részleteiről és a leggyakoribb kérdésekről ezen az oldalon tájékozódhat. Itt talál többek közt információt arról, hogy jogosult-e az igénylésre, milyen készüléket vehet, és mit tud tenni a régi telefonjával.