Így fog elpusztulni a Nemzetközi Űrállomás

A NASA közleménye alapján 2031-ben fog a Csendes-óceánba zuhanni a Nemzetközi Űrállomás (ISS) – írja az MTI a The Guardianre hivatkozva. Az érintett, a civilizációtól nagyon távol eső térségben az évek során rengeteg űreszköz csapódott be, a területet űreszköztemetőnek is nevezik.

Az 1998-ban felbocsátott űrállomáson 2030-ig folytatódik a munka. Az ISS-t 2031 januárjában letérítik pályájáról, ekkor kezdődik majd zuhanása, melynek végén vízbe csapódik a Nemo-pontnál, amely nagyjából 2700 kilométerre fekszik a legközelebbi szárazföldtől.

A régió kiszolgált űrállomások, régi műholdak és más űrszemét temetőjeként ismert.

A NASA a későbbiekben egyre inkább a magánűriparra fog támaszkodni ahhoz, hogy asztronautái a világűrben lehessenek.

Robyn Gatens, az ISS amerikai igazgatója szerint az űrállomás a kutatások mellett a Föld-közeli pályán folyó kereskedelmi jövő megalapozásával foglalkozik. A NASA becslése alapján azzal, hogy a kutatásokat dedikált űrállomások helyett magánűreszközökön folytatják, csak 2031-ben 1,3 milliárd dollárt (mintegy 405 milliárd forintot) takaríthatnak meg. Az összeget mélyűri projektjekre lehetne fordítani, ami távolabbi és gyorsabb kutatást tenne lehetővé.

A nagyjából amerikaifutballpálya méretű ISS 90 percenként kerüli meg a Földet, 2000 novembere óta pedig folyamatosan tartózkodnak rajta űrhajósok. Eredetileg 15 évre tervezték a működését, de a NASA-nál nagyon bíznak abban, hogy élettartama 2030 végéig is meghosszabbítható.

1971 óta csaknem 300 darab űrszemét, köztük legalább öt űrállomás zuhant a vízbe a Nemo-pont környékén. Többségük amerikai vagy orosz eredetű volt.