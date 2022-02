Nevet vált a LogMeIn

A távmunka-technológia elismert piacvezetőjének számító LogMeIn, Inc. ma bejelentette, hogy nevét GoTo-ra változtatta, ezzel is kifejezésre juttatva elkötelezettségét, hogy az informatikai eszközöket bárhol, bármikor könnyen használhatóvá tegye – írja közleményében a cég.

A GoTo mai bejelentése nem csupán egy új névről és logóról szól, mivel a vállalat egyszerűsített termékportfólióját is bemutatta, köztük egy applikációt és két zászlóshajónak számító terméket: a vadonatúj GoTo Resolve IT menedzsment- és támogatási alkalmazást, valamint a GoTo Connectet, mely nem más, mint az egységes kommunikációt termékként kínáló (UCaaS) megoldás. Ezeket a termékeket egy integrált applikáció, adminisztrációs rendszer és konvergens felhasználói élmény kapcsolja össze. A vállalat egyúttal egy új partnerprogram bevezetését is bejelentette, melynek célja, hogy lehetővé tegye globális partneri ökoszisztémája további növekedését.

A GoTo a kis- és közepes méretű vállalatok (KKV-k) körébe tartozó ügyfelei számára teszi lehetővé, hogy rugalmasmunka-eszközei segítségével egyszerűen és könnyedén végezhessék el feladataikat, és ehhez ne kelljen jelentős költségekbe verniük magukat. A cég új partnerprogramjával és a küszöbön álló, globális terjeszkedéssel karöltve ez a brandváltás a cég meggyőző növekedésére, 99,9%-os rendelkezésre állására és a zéró bizalom területén szerzett átfogó tapasztalatára épít.

A bejelentésre a vállalat egy éven át tartó belső átalakítását követően kerül sor. Míg az ebben az üzletágban működő legtöbb szolgáltató az úgynevezett one-point megoldásokra összpontosít, addig a GoTo az IT-menedzsementet, a támogatást és a kommunikációt egy korábban nem látott, újszerű megoldással egyetlen integrált applikációban egyesíti

– mondta el a bejelentés kapcsán Mike Kohlsdorf, a GoTo elnök-vezérigazgatója.

Egységesített informatikai eszközportfólió

A GoTo beindítása több egy egyszerű brandváltásnál, mivel a vállalat egyúttal bejelentett egy új applikációt is, mely egy felületen vonja össze a GoTo Resolve nevű új, támogatási és kommunikációs funkciókat egyesítő zászlóshajó alkalmazást és a szintén új és szintén zászlóshajónak számító, egységesített kommunikációt lehetővé tevő GoTo Connect alkalmazást – írja a cég közleményében.

Az egymástól eltérő, de egymást kiegészítő informatikai igények kielégítésével e két terméket szorosan összekapcsolja a közös applikáció, az egységesített adminisztrációs rendszer és a konvergáló felhasználói élmény, ennek köszönhetően jelentősen egyszerűbbé válnak az IT-csapatok mindennapi teendői, a végfelhasználóknak pedig egyszerű, megbízható és intuitív felhasználói élményben lehet részük.

Egyetlen alkalmazásban egyesülnek a támogatási és a kommunikációs funkciók:

Összevont, modern és intuitív admin-élmény mind a GoTo Connect, mind a GoTo Resolve számára

A támogatási és a kommunikációs funkciók integrálásának lehetősége, például: ticketing- és helpdesk-feladatok a GoTo Connectben, telefonos hozzáférés biztosítása a GoTo Resolve konzolnak, automatikus hívási jegyzetek hozzáadása a támogatási ticketekhez.

A GoTo Resolve leegyszerűsíti a KKV-k IT-menedzsmentjével és támogatásával kapcsolatos feladatokat, egy fedél alatt összesíti a GoTo világelső távoli hozzáférési, menedzselési és támogatási funkcióit egy vadonatúj, párbeszéd-alapú ticketing- és támogatási eszköztárral. A GoTo Connect pedig egy teljesen új egységesített kommunikáció mint szolgáltatás (UCaaS-) élmény, mely új, biztonságos és integrált applikációban vonja össze a GoTo közösmunka-megoldásait.

Megújul a partnerhálózat is: bemutatkozik az új GoTo Partner Network, melynek célja, hogy újabb ügyfélszerzési és jövedelemnövelési lehetőségeket biztosítson a cég egyre gyarapodó partnereiből álló ökoszisztéma számára. A program részét képezi egy szintekre tagolt, formalizált modell is, melyben az egyes szintekhez meghatározott, teljesítménytől függő előnyök kapcsolódnak, ami további jövedelemszerzést tesz lehetővé a távoli támogatáshoz, az endpoint-menedzsmenthez és a KKV-knek kínált UCaas és CCaaS-termékekhez kapcsolódóan.