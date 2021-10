Megváltozik az asztali Gmail legfontosabb gombja

A Google bejelentette, hogy megváltoztatja az asztali böngészőből futtatható Gmail levelező talán legfontosabb gombját, a Levélírást (Compose). November 3-tól a gomb megjelenése visszatér a régebben már bevált, év elején kivezetett designhoz: akkoriban nagyobb méretű volt, és szöveg is jelezte, hogy mire használható. A felhasználói visszajelzések szerint az sokkal jobb és intuitívabb volt, mint az új gomb, ami kisebb lett, és a szöveget is levették róla. A megnövelt méreten túl más dizájnbeli váltás is érkezik: a négyszínű plusz jel eltűnik, helyette piros ceruza lesz látható.

A módosítás fokozatosan válik láthatóvá azoknál a Gmail felhasználóknál, akik már aktiválták a Google Chatet a fiókjukban.

New “Compose” button for #Gmail, or back to the old to the old design. pic.twitter.com/CcdMRJA59L

— How to GApps (@HowToGApps) October 31, 2021