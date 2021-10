Sokan várták már, hogy ezt meglépje az Instagram

Az Instagram mindig is egy kifejezetten mobilplatformra épülő közösségi szolgáltatás volt, aminek a webes böngészőkből indítható verziója számos alapfunkciót nélkülöz, ilyen például a posztolás lehetősége. Ugyan a feltöltött bejegyzéseket böngészhetjük asztali gépen is, és a privát üzenetek elérése és írása is adott, de videót, fotót, sztorit még mindig nem tehetünk közzé, ha nem az Instagram appot használjuk.

Május óta hallani róla, hogy a jövőben még funkcionálisabb lehet a böngészős Instagram, és a fejlesztők elkezdték tesztelni a képfeltöltést asztali számítógépekről. Úgy tűnik, erre már nem kell olyan sokat várni:

október 21-től fokozatosan válik elérhetővé minden felhasználónál a képfeltöltést lehetővé tévő gomb asztali böngészőkben.

A funkcióhoz tartozó „+” ikont a privát üzenetek mellett kell majd keresni a jobb felső sarokban. A méret és formátum mellett effekteket is választhatunk a feltölteni kívánt tartalomhoz, illetve ugyanúgy lehet képaláírást írni, hashtageket hozzáadni, mint ahogy a mobilos verzióban.