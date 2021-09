Kipróbáltuk a Huawei új okosóráját sportolás és munka közben is (x)

A Huawei Watch 3 Pro Elite olyan, mint egy ékszer, amit az aktív életet élőknek alkottak meg.

Egyaránt viselhető elegáns környezetben és sportolás közben is a cserélhető szíjaknak köszönhetően. Az eSim miatt telefon nélkül is tökéletesen működik, így sportoláshoz elég csak a fém szíjat lecserélni a gumis szíjra. Az óra kialakításnál fontosak voltak az edzés funkciók, egyetlen gombbal minden elérhető, előre beprogramozott edzésfunkciók is elérhetőek rajta. Mutatja és elemzi a teljesítményünket, így akár összehasonlíthatjuk a korábbi eredményeinket. Munka közben pedig az órán lévő stresszmentesítő alkalmazás segít kikapcsolni.