Már 18 éve osztják a világ legrégebb óta aktív torrentjét

Még mindig több tucatnyi felhasználó tartja életben a világ legrégebbi torrentjét, ami nem más, mint a Mátrix egyik rajongói verziója – írja a TorrentFreak. A „The Fanimatrix” 2003. szeptember 28-án került fel az internetre, amikor a BitTorrent egy meglehetősen új protokollnak számított. Hogy egy fájl aktív maradjon, legalább egy embernek meg kell osztania azt. Ez azt jelenti, hogy egyes torrentek az érdeklődés csillapodásával egy idő után egyszerűen eltűnnek és használhatatlanná válnak.

A The Fanimatrix azonban már pár nap híján 18 éve él és virul. A filmet új-zélandi fiatalok készítették mindössze 800 dolláros büdzséből, aminek felét egy bőrdzsekire költötték. Az egész forgatást kilenc nap alatt zavarták le. Mivel akkoriban nem voltak még ingyenes videómegosztók és a YouTube nem is létezett, maradt a torrentezés, mint terjesztési csatorna. Persze a készítők választhatták volna azt a megoldást is, hogy egy privát szerverre töltik fel a filmet, de ez akkoriban rendkívül költséges lett volna. A stáb egyik informatikában jártas tagja így a torrentet tartotta a legalkalmasabbnak arra, hogy az alkotást eljutassa a rajongók széles köréhez.

A The Fanimatrix végül nagy siker lett, csak az első hétben több mint 70 ezren töltötték le a gépükre. Ez annak fényében is nagy eredmény volt, hogy akkoriban a BitTorrentet még nem használták annyira széles körben, mint napjainkban.