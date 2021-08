Mégis marad a pornó az OnlyFans-en

Augusztus 19-én robbant a hír, hogy október elsejétől a leginkább amatőrpornóról elhíresült Onlyfans betiltja az amatőrpornót, tilos lesz explicit szexuális tartalmat posztolni a szolgáltatáson. A meztelenség továbbra is megengedett, ha az nem explicit szexualitást tartalmaz.

Pár nappal később, augusztus 25-én szerdán a cég Twitteren közölte, hogy a korábban bejelentett pornótilalmat „felfüggeszti” – vélhetően a felhasználók részéről érkező heves tiltakozás eredményeként. A hirtelen 180 fokos fordulat bejelentése mellett hozzátették, hogy bebiztosították magukat annyira a jövőre nézve, hogy továbbra is maradhassanak ilyen tartalmak a platformon, mindenféle tartalomkészítőt támogatnak. Korábban azt is elmondták, hogy a pornótiltás a banki partnerek nyomásának eredménye. Az OnlyFans hivatalos Twitter-fiókján szerdán megköszönte a visszajelzéseket, a tartalomkészítőket e-mailben is tájékoztatják.

Az Onlyfans régi problémája, hogy nem igazán talál befektetőket, mert leginkább a pornóból élnek. Az oldal nagyjából az első sikeres megoldás arra, hogy a stúdiókat megkerülve közvetlenül a pornó szereplőinek fizessenek a felhasználók. Jelenleg kétmillió tartalomkészítőjük és 130 millió felhasználójuk van, nagy részük pornó.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.

— OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021