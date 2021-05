Ennél a szőrtelenítő kütyünél áldás, ami egyébként átok

Az otthoni használatra szánt villanófényes szőrtelenítőgépek (IPL) néhány éve jelentek meg a műszaki cikkek piacán, mára pedig kifejezetten szélesre bővült a választék. Az „olcsóbb" gépek százezer forint alatt beszerezhetők, míg a drágábbaknál a 200 ezres árcédula sem elképzelhetetlen. Utóbbi kategóriába tartozik a Philips jelenlegi csúcskészüléke, a Prestige 9000/BRI958, amit mi is megnéztünk magunknak.

Valójában mi indokolja az otthoni villanófényes (IPL) szőrtelenítők borsos árát? Az ilyen típusú készülékek egyik legfontosabb mércéje, hogy hány villanásra képesek. A tesztalanyunk 450 ezer villanást tesz lehetővé, ami azt jelenti, hogy évekig használható, ráadásul a kezelés kezdeti időszakát követően a későbbi szakaszban már csak havonta kell „karbantartást” végezni vele. Mindemellett speciális szenzorokkal is felszerelték, továbbá vezeték nélkül is használható a legtöbb testtájon, köszönhetően a négy cserélhető kezelőfejnek.

Érthető módon az ember lánya alaposan meggondolja, mielőtt befektet egy ilyen drága eszközbe, és az esetleges vásárlás előtt érdemes alaposan utánaolvasni, hogy milyen körülmények közt lehet használni egy ilyen kütyüt, továbbá kinek nem ajánlott. A neten is elérhető kezelési útmutatókból rögtön kiderül néhány alapvető tudnivaló. Például, hogy amennyiben BHA hatóanyagú kozmetikummal kezeljük az arcunkat, akkor ezen a területen nem ajánlott az eszköz használata (a járomcsont alatt pedig amúgy sem), és természetesen a tetovált, anyajegyes, sebes felületeken is mellőznünk kell. Amit jó eséllyel a legtöbben tudnak erről az eljárásról:

a leghatékonyabban a szőrtelenítési szempontból legszerencsétlenebb nőknél működik jól, azoknál, akiknek világos a bőre és sötét a szőrzete.

Nem ajánlott viszont azoknak, akiknek világos szőke, ősz vagy vörös a szőrzete, illetve nagyon sötét a bőre. Ennek oka az IPL-technológia működése, melynek lényege, hogy a gép gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe, amik így nyugalmi állapotba kerülnek. Ennek hála a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken, majd idővel kihullanak. A kulcsszó a szőrszál pigmenttartalma (azaz melanin), ami elnyeli a fényenergiát. A növekedési fázisban lévő szálak pigmenttartalma magasabb, ezért ebben az időszakban a leghatékonyabbak a kezelések. Ki kell emelni, hogy ez nem végleges, hanem tartós szőrtelenítést jelent, tehát a kívánt állapot elérése után folyamatosan gondoskodni kell az utókezelésekről, a hatékonyság pedig személyfüggő.

Csak elsőre ijesztő

A futurisztikus külsővel megáldott készülék elsőre ijesztő, cserébe relatíve könnyű, a fogása pedig kényelmes. A csomag része a már említett négy kezelőfej, egy 65W-os töltőadapter, egy tisztítókendő, valamint egy kistáska. A cserélhető fejeket az eltérő testrészekre (arc, test, hónalj, bikinivonal) alakították ki, így különböző a kialakításuk és a színszűrőik is. A csere egyébként seperc alatt megoldható, a kiegészítőket egyszerűen csak le- és fel kell pattintani.

A készülék fontos funkciója a SenseIQ-technológia, ami a megfelelő intenzitás kiválasztásában segít. Az okosfunkció használatához az eszköz fején kell megnyomni a nagyító ikonú gombot, majd a kívánt bőrfelületre helyezni. A kütyü elemzi a bőrünk világosságát és a szőrzet színét, majd belövi az optimális fokozatot. Összesen öt erősségi fokozatot találunk, a legerősebbet a nagy kontraszthoz ajánlják (fehér bőr, sötét szőr), viszont minél sötétebb a bőrtónus, annál alacsonyabb az ajánlott erősség, és egyes érzékeny területeken is visszább kell vennünk. Minden új terület kezelése előtt érdemes elvégezni a tesztet, ami a gyakorlatban annyit tesz, hogy az egyestől az ötösig villantunk az adott területen, majd várunk 24 órát. Ezen idő alatt kiderül, hogy okoz-e irritációt az adott intenzitás, de már tesztelés közben is érezhető, hogy ha túl sok az éppen használt fokozat. Ilyenkor egy meleg, enyhén csípős, kellemetlen érzetet okoz a villantás.

A folyamat leginkább türelmet igényel, bár ez más szőrtelenítési eljárásokról is elmondható. A SenseIQ másik hasznos vonása, hogy a túl sörér bőrtónus vagy akár anyajegy esetén nem engedi a villantást (ezt narancssárga LED jelzi), ezzel segít megelőzni a bőrirritációt. Lényegi tudnivaló továbbá, hogy amennyiben nagyon kellemetlen érzetet kelt a kezelés (csípés, forróság), akkor nem érdemes szenvedni, inkább váltsunk alacsonyabb fokozatra.

Türelem simaságot terem

És ami a legtöbb nőt érdekli: valóban fájdalommentes és hatékony? Igen, fájdalommentes: a villanófény jó esetben legfeljebb apró melegségérzetet kelt, ha kellemetlen szúró érzést tapasztalunk, azonnal csavarjuk lejjebb a fokozatot. A gép használata pedig végtelenül egyszerű: csak rá kell helyezni a kezelőfejet a területre, és amikor felvillan a fehér LED állapotjelző, nyomhatjuk is a villantógombot. A fény egyébként nem annyira erős, hogy indokolt legyen bármilyen védőszerelés használata, de persze jobban járunk, ha nem nézünk bele.

A gyantázásnál vagy epilálásnál fényévekkel kellemesebb a folyamat,

az egyetlen negatívum, hogy a kezelés relatíve unalmas és hosszú, de mivel a kütyü rendkívül halk, könnyen beütemezhető sorozatnézés közbeni tevékenységnek is. A kezelés időtartama természetesen a kezelt területtől is függ, illetve attól, hogy mennyire vagyunk rutinosak. Én eleinte sokkal lassabban dolgoztam, de miután kialakult a rutin, már gyorsabban haladtam.

A karok és lábak végtagonként olyan 5-10 perc alatt megvannak, és bele kell számolni a kezelést megelőző szőrtelenítést is. Érdemes a különböző területeket akár más napokra szétbontani, főleg ha aksiról üzemel a gép. Saját tapasztalat, hogy amikor egyszerre túl sok területnek estem neki, a gép túl is melegedett – ilyenkor hagyni kell kicsit pihenni.

A kezelések fejben tartásában rendkívül hasznos a Lumea IPL mobilalkalmazás, ami egy helyre gyűjt minden fontos információt, amire szükségünk lehet. A legfontosabb elem a naptár: felvihetjük a kezelések napját, ami alapján az app automatikusan beütemezi nekünk a következő alkalmat, ha pedig közeleg a nagy nap, értesítést is kapunk. Emellett hasznos tanácsokat olvashatunk rövid cikkek formájában, amik a leggyakoribb kérdéseket válaszolják meg. Így jöttem rá például, hogy a készüléket elfordítva is lehet használni, illetve érdemes a kezelés közben az olyan apró jelekhez viszonyítani, mint mondjuk az anyajegyek.

Tudni kell ugyanis, hogy a kezelés előtt borotvával le kell csupaszítani a területeket (bár az alkalmazás említi, hogy használható 24 órával előbb gyanta, epilátor is, de eltérő véleményeket olvasni arról, hogy ezek ajánlottak-e a hatékonyság maximalizálása miatt). Ahol szőrszálak maradnak, ott egyrészt kis égett szagot tapasztalhatunk, másrészt a fény nem jut el kellően hatékonyan a tüszőhöz. Ebből kifolyólag nem egyszerű követni, mely területeken jártunk már, és hol hagytunk ki helyeket. Ilyenkor lehet hasznos a már említett egyedi jegyekhez (anyajegy, seb) való viszonyítás, amik jelölhetik az utakat.

A kezeléseket az első négy alkalommal kéthetente kell végezni, majd ajánlott átváltani havi gyakoriságra. Ennek oka, hogy a test természetes módon és időzítéssel biztosítja a szőr növekedését. A szálak más-más növekedési fázisban vannak, a hatékony kezelésre alkalmas időkeret pedig körülbelül két hét. A nyári időszak már kényesebb kérdés: ilyenkor megesik, hogy egyes területeink lebarnulnak, így a sötétebb bőrnél már alacsonyabb intenzitást kell alkalmazni, leégéskor pedig jobb kihagyni a kezelést. Nem érdemes erőltetni a dolgot, a magasabb fokozat nem jelent nagyobb hatékonyságot, ellenben okozhat égési sérülést, irritációt, gyulladást.

De akkor megéri?

A legizgalmasabb szakasz kétségtelenül a kezdés, aminek négy, két hét különbséggel ütemezett kezeléseit mi is elvégeztük, ezután következik a havi rendszerességgel időzített további nyolc alkalom. A szőrszálak eltérő növekedési tempója miatt viszont ennél több kezelésre van szükség az optimális eredményhez. Összességében elmondható, hogy a tartós szőrtelenség elérése hosszabb folyamat, de már az első négy kezelés után vannak látható eredmények.

Én az ilyen szempontból legszerencsésebb kategóriába tartozom: fehér bőr / sötét szőr. Négy kezelés után a lábaimon a szőrszálak durván fele tűnt el, a maradék pedig érezhetően lassabban növekszik. A teljes mennyiség eltűnéséhez minden bizonnyal még pár hónapot várnom kellene, de már ez a ritkulás is nagy segítség, főleg, hogy a kihullott szőrök területén végre semmilyen gyulladással, benőtt szőrrel, vágással, zavaró vizuális nyommal nem kell számolnom, ami egyébként epiláláskor megesik, és a fehér szín miatt mindig szembetűnőbb.

Ezzel szemben egy ismerősöm arról számolt be, hogy nála már négy alkalom után sem maradt semmi, így erősen személyfüggő, mire lehet számítani. A Philips honlapja szerint az a reális, hogy 12 kezelés után hat hónapig érezhetjük a teljes simaságot. Karokon felmerült az a helyzet, hogy mivel egyáltalán nem szabad tetovált, anyajegyekkel bőven borított felületen alkalmazni az eszközt, mellőztem a tesztet. Hónaljon szintén hasonló eredményről számolhatok be, mint a lábak esetén is, ennyi idő alatt a mennyiség a felére csökkent.

A villanófényes szőrtelenítőgép persze nem olcsó, a tesztalanyunk ára 200 ezer forint. Ez az eszköz leginkább azoknak jelenthet alternatívát, akik már gondolkodtak a kozmetikai szalonokban végezhető, drága és egyes esetekben akár fájdalmasabb lézeres kezelésen. Érdemes továbbá összeadni, hogy a havi gyantázás miképp terheli a pénztárcánkat, és összességében mennyi erőforrás, idő megy el a szőrtelenítésre. A gép előnye, hogy évekig használható, és tartós, fájdalommentes megoldást jelent. Igazi jolly joker pedig azoknak lehet, akiket a teremtő a leghálátlanabb fehér bőr / sötét szőr, esetleg érzékeny bőr kombinációval áldott meg, és évek óta szenvednek a begyulladt tüszőktől, a gyakori szőrtelenítéstől.