Diákok munkában: animátor, social media manager, úszómester, pénztáros (X)

A munkaerőpiacon jelentős bizonytalanság van. Nyitás, közelgő nyári szezon, logisztikai nehézségekkel küzdő családok, munkából kieső dolgozók: alig van olyan cég, ahol ne kellene legalább időlegesen pótolni egy-két vagy több munkatársat.

A balatoni és egyéb belföldi szálláshelyek foglalási statisztikáiból látható, hogy a nyár rekord erősnek ígérkezik. A szezonális munkák minden évben diákok ezreit vonzzák. Mivel a tanulók száma véges, érdemes időben tervezni és toborozni. A diákmunkások alkalmazhatók szállodákban, büfékben, strandokon – a konyhai kisegítőtől az akár nyelveket beszélő animátorig számos munkakörben.

A tavaszi, nyári időszakban várhatóan az erős vásárlói kereslet további munkaerőigényt okoz a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a logisztika terén. A Viapan Group szakembereit élelmiszerüzletek, logisztikai központok keresik most sürgős munkaerőigénnyel, mert nem bírják a megrendelői rohamot és a járvány miatt így vagy úgy kieső kollégák pótlását. Rugalmas megoldásra van szükség, mert akár naponta változó létszámigényt kell kezelni. Erre is a diákmunka a legkedvezőbb megoldás.

A speciális szaktudást igénylő munkakörökben is sokat lendíthetnek a diákok egy cég sikerén, hiszen ők digitális bennszülöttek, és a többségük nyelveket is beszél. A Viapan Group cégcsoport tagja, a közel 40 éves múltú Meló-Diák most zárt le egy rendkívül sikeres IT-gyakornoki programot, amelyen keresztül 129 informatikus hallgató talált munkát és jövőbe mutató karriercélokat.

A mostani helyzetben a diákok jelentik tehát a legjobb HR-megoldást. Egészségüket, terhelhetőségüket és szabadidejüket nézve is őket érdemes most bevetni, és egyáltalán nemcsak betanított munkákra.