Realme 8 Pro: ennél többre lesz szükség a sikerhez

Miután az amerikai szankciók hatására a Huawei pozíciója megrendült Európában, számos kínai gyártó látta elérkezettnek az időt, hogy erősíteni kezdje jelenlétét az öreg kontinensen. Elsőként a Xiaomi lépett 2019 végén, majd nem sokkal később hazánkba is megérkezett a OnePlus, idén tavasszal pedig a Realme jelent meg a magyar piacon: a készülékeik már nemcsak hivatalos forrásból érhetők el, de bekerültek a mobilszolgáltatók kínálatába is. Mi pedig megnéztük, hogy mit nyújt az itthon most debütáló Realme 8 Pro modell.

A Realme 8 Pro középkategóriás telefon: viszonylag elfogadható áron, 120 ezer forint környékén szerezhető be, nagyjából ehhez passzoló képességekkel. Viszont a bevezetőben is említett, itthon már bejáratott névvel rendelkező szereplők miatt elég nagy a tülekedés ebben a szegmensben, és akkor azt még nem is említettük, hogy a Galaxy A52 képében valamivel többért már a Samsungnak is van kifejezetten vonzó versenyzője ebben a kategóriában. De ne szaladjunk ennyire előre.

Realme 8 Pro

A mobilt kézbe véve nem az előlap okán fogunk szerelembe esni, lévén ez a telefon nagyjából ugyanúgy néz ki, mint a kategória összes többi modellje. 6,4 hüvelykes Super AMOLED kijelző maximum 1080 x 2400 pixel felbontással és 60 Hz-es képfrissítéssel. Az összkép rendben van, mind a kontraszt, mind a fényerő, mind a színeket illetően, de a képfrissítés kicsit kiábrándító annak fényében, hogy a OnePlus Nord már 90 Hz-et kínál, míg a Xiaomi Mi 10 Lite esetében már 120 Hz-et kapunk. Lévén nem a csúcskategóriában vagyunk, vannak jól látható kávák, illetve a bal sarokban ott a kijelzőbe vágott kameralyuk, benne egy 16 megapixeles szelfikamerával.

A hátlap már valamivel érdekesebb: a bal felső szegletben ott az Apple megoldását idéző kamerasziget négy lencsével és egy vakuval, maga a burkolat pedig jó minőségű, kellemesen érdes textúrával megáldott és strapabírónak tetsző műanyag, aminek van ugyan némi fényre megcsillogó hatása, de – legnagyobb megelégedésemre – egyáltalán nem gyűjti az ujjlenyomatokat.

A magam részéről az utóbbi években rendesen megutáltam a sérülékeny üveg hátlapokat, így kifejezetten pozitívnak tartom ezt a megoldást, ugyanakkor a hátlap teljes jobb szélét kitöltő Dare to Leap szlogent több nap után sem tudtam hova tenni. Hatalmas mázli, hogy a készülékből létezik olyan verzió, amiről lemaradt ez az „extra”, és a hazai képviselet szerint hazánkba is érkezik ilyen. Minden más a szokásos: a bal szél tetején kapott helyet a két SIM- és egy SD-kártya fogadására alkalmas tálca, a jobb szélen az ujjainkkal könnyen elérhető hangerőszabályzó és bekapcsoló gomb, míg alul ott a hagyományos jack csatlakozó, az USB-C, illetve a hangszóró és a mikrofon. Az ujjlenyomat-olvasót a kijelzőbe építették, és bár használtam már gyorsabb megoldást az itteninél, de alapvetően nem volt vele semmi probléma a teszt során.

Ami a hardvert illeti, a burkolat alatt egy nem túl friss Snapdragon 720G kapott helyet, méghozzá egy Adreno 618 grafikus chip, illetve 8 GB RAM és 128 GB háttértár társaságában (utóbbi persze bővíthető). Nüansznyi akadások ugyan előfordulhatnak az Android 11-re húzott Realme UI 2.0 kezelőfelület használata során, de a mindennapi feladatokhoz bőven elég ez a vas. Az Antutu benchmark szoftverben 340 ezer pontot mértünk, tehát még a játékokról sem kell lemondani, bár a komolyabb címek, az Asphalt, a Call of Duty vagy a Fortnite itt már el fognak vérezni.

A gond igazából az, hogy ebben az árkategóriában már találunk fürgébb processzorral szerelt mobilt, szóval a Realme is ügyelhetett volna arra, hogy ezen a területen nagyot domborítson. Már csak azért is, mert már a 6-os szériában is a fent említett processzor kapott helyet.

Szerencsére az akkumulátor terén szépít a készülék: egy 4500 milliamperórás telepet kapunk, amivel átlagos használat mellett simán összejöhet a kétnapos üzemidő. Ennél is jobb viszont, hogy adott az 50 wattos vezetékes töltés, ami azt jelenti, hogy a nullára merült készülék kevesebb, mint 50 perc alatt maximumra pumpálható. És nem csak akkor, ha van erre alkalmas töltőfejünk, ugyanis a Realme egy 55 wattos kiegészítőt pakolt a telefon mellé, méghozzá egy szilikon tok társaságában. Fülhallgató itt sincs, viszont megjegyezném, hogy a csomagolás az élénk narancssárga színével kellemes és vonzó a szemnek, szóval ezért is jár egy aprócska piros pont.

Fontos tudni továbbá, hogy a Realme 8 Pro nem képes csatlakozni az 5G hálózatokhoz, nincs IP-védelem, tehát a zuhany alá nem érdemes bevinni, illetve kihagyták belőle az infrát is. Szerencsére az NFC megvan, Bluetooth-ból 5.0-t kapunk, és a Wifi nemcsak a 2,4 GHz-es hálózatokat ismeri fel, de simán boldogul az 5 GHz-en érkező jelekkel is.

108 megapixel

Ahol ez a készülék képes kicsit többet nyújtani a hasonló árú vetélytársaknál, az a kamerarendszer. A hátlapra került négy lencse közül az egyik a 108 megapixeles főkamera, amivel napközben tisztességes, de még este is értékelhető fotókat lehet lőni – főleg akkor, ha vesszük a fáradságot, hogy átváltsunk éjszakai módra. Emellé jár még egy 8 megapixeles ultraszéles kamera 119 fokos látószöggel, illetve egy 2 megapixeles mélységszenzor, illetve egy 2 megapixeles makró. Utóbbival kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint a Xiaomi telefonok esetében: leginkább arra jó, hogy a marketinganyagba négy kamerát lehessen írni, mert értékelhető közeli fotókat még a lehető legjobb fényviszonyok közepette sem tudtam lőni vele.

Szerencsére az ultraszéles kamerának ennél nagyobb haszna van, hiszen szép időben használható fotókat készít, este viszont már ezzel sem nagyon érdemes próbálkozni. Amire még érdemes figyelni, hogy a főkamerával hiába lőhetők 108 megapixeles képek, ennek nincs sok értelme: csak a tárhelyet zabálják a hatalmas fotók, a minőségük nem jobb, mint az alapbeállításként elérhető 12 megapixeles felvételeké. Videóból 4K/30 fps a maximum a főkamera esetén, viszont ilyenkor nincs semmilyen képstabilizálás, szóval biztos kézzel kell nekiállni a mozgóképek elkészítésének, ha végeredményként nem szeretnénk remegő felvételeket.

Full HD esetében már adott a 60 fps, és ebben az esetben már van digitális rásegítés, sőt választható szuperstabilizált mód is, ami egész jól képes ellensúlyozni a remegést, még mozgás közben is, de a szoftveres rásegítés okán a képminőség romlik valamelyest.

Ennél többre lesz szükség

A Realme 8 Pro egy teljesen korrekt készülék az áráért cserébe, főleg, ha figyelembe vesszük a gyorstöltést (és a dobozban rejlő adaptert), illetve a 108 megapixeles főkamera is sokat nyoma a latba. A hardver azért lehetne combosabb, és ebben az árkategóriában már a kijelzőtől is többet várunk, mint 60 Hz. És itt a lényeg: a Magyarországon még jobbára ismeretlen Realme-nek hasonló áron a konkurenciánál többet kell nyújtania, ha azt szeretné, hogy a vásárlók elforduljanak az olyan, már bejáratott nevektől, mint a Xiaomi, vagy éppen a Samsung. A tesztalanyunk egyáltalán nem rossz mobil, rosszul senki nem jár vele, de a gyártónak hosszú távon ennél nagyobbat kell dobnia, hogy híveket szerezzen magának.