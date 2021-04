Potom 42 millió forintba kerül az LG feltekerhető tévéje

Az LG még a 2019-es CES kütyüexpón mutatta be a különleges, feltekerhető OLED kijelzővel szerelt tévéjét, amiről tavaly már váltig állították, hogy forgalomba kerül, de végül csak 2021-ben jelent meg a cég hazájában, Dél-Koreában. Időközben viszont 15 újabb országban is elérhetővé vált, ugyanakkor hiába is keresné bárki a speciális, 65 hüvelykes és 4K felbontású kijelzőt a boltokban, hiszen a készülék csak külön érdeklődést követően szerezhető be.

Mindez egyáltalán nem véletlen, hiszen az LG R1 ára csillagászati: az Egyesült Királyságban potom 100 000 fontot (~42 millió forint) kérnek érte. Ennek megfelelően még az ultragazdagok sem kapkodnak iránta: ha lehet hinni a pletykáknak, Dél-Koreában is mindössze tíz darabot értékesítettek belőle eddig, pedig ott nagyjából 30 százalékkal kell kevesebbet fizetni érte.

Az LG a közelmúltban Ausztráliában, Belgiumban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Hollandiában, Izraelben, Németországban, Nigériában, Olaszországban, Oroszországban, Spanyolországban, Svájcban, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Államokban kezdte meg a különleges okostelevízió értékesítését.