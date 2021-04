Így igazodott az életünkhöz a wifi, és még nincs vége a fejlődésnek

Napjainkban egy átlagos háztartásban már öt internetre kapcsolódó eszköz található, manapság nem meglepő, hogy a család legtöbb tagjának van valamilyen, akár több netezésre alkalmas kütyüje is. Mindez annak köszönhető, hogy létezik a wifi – ami már annyira a mindennapjaink része, hogy talán már nem is emlékszünk rá, milyen volt a kezdetekkor a rendkívül lassú, több eszköz által leterhelt hálózatokon keresztül akár zenéket letölteni, vagy megnézni egy videót. És mindenkinek ismerős lehet az is, mikor a családtagokat arra kellett kérnünk, hogy egy kicsit ne netezzenek, amíg mi valamilyen fontos feladatot elvégzünk a neten.

Kapcsolódó cikkek Nem gondolná, mitől lehet gyenge a wifije