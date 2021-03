Bernie Sandersnek nem tetszik, hogy Elon Musknak túl sok pénze van

Bernie Sanders, amerikai szenátor a Twitteren tette szóvá, hogy aggasztja őt a világ leggazdagabb embereinek vagyonfelhalmozása. Bejegyzése szerint az amerikai történelem egy olyan pontjához sikerült elérni, amikor két férfi – Elon Musk és Jeff Bezos– vagyona több, mint az Amerikai Egyesült Államok alsó 40 százalékának összesen. „Ez a kapzsiság és egyenlőtlenség nem csak erkölcstelen. Ez fenntarthatatlan” – írta posztjában a szenátor. A liberális törvényhozók szerint a milliárdosoknak a vagyonukkal arányosan magasabb adókat kéne fizetniük.

A Tesla-vezér Elon Musk március 21-én reagált a tweetre: elmondása szerint azért halmozza fel erőforrásait, hogy abból más bolygókat is élhetővé tegyen, így valójában az emberiséget szolgálja. A SpaceX 2050-ig egymillió embert szeretne a Marsra vinni.

Musk és Bezos a világ két leggazdagabb embere. Musk vagyona januárban 188 milliárd dollárra emelkedett, ezzel előzte meg a 2017 óta első helyen álló Bezost.

We are in a moment in American history where two guys — Elon Musk and Jeff Bezos — own more wealth than the bottom 40% of people in this country. That level of greed and inequality is not only immoral. It is unsustainable.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 18, 2021