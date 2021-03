10 millió eurós befektetést kapott a csalásokat megelőző magyar startup

Tizenöt startup került be a Műegyetem inkubációs programjába

Sikeresen zárta 10 millió eurós (3,3 milliárd forint), „Series A” befektetési körét az online csalások megelőzésére specializálódott SEON, a tőkeemelést a világ egyik legmeghatározóbb korai fázisú befektetésekre szakosodott cége, a Creandum vezette. A magyar startup ezzel olyan induló vállalkozásokhoz csatlakozott, mint a Bolt, a Spotify, vagy a Vivino. A tranzakcióval a SEON korai befektetője, a PortfoLion is megtartotta részesedését a cégben – juttatta el hozzánk közleményét a PortfoLion.

A kezdetekben az online kártyacsalásokra specializálódott céget 2017-ben alapította két egyetemista, Kádár Tamás és Jendruszák Bence. A motivációt azokból a csalókból merítették, akikbe saját kriptovaluta-kereskedő oldaluk fejlesztése során botlottak. A két alapító egy dinamikusan fejlődő piacot vett célba: 2017-ben azt jósolták a szakértők, hogy 1 milliárd dollárt költenek majd kiberbiztonsági szolgáltatásokra a nagyvállalatok. És akkor még nem számoltak a koronavírussal, ami az online vásárlási láz növelésével adott még nagyobb lehetőséget a csalóknak.

A SEON szolgáltatásának alapja egy olyan gépi tanulásra építő megoldás,

ami kiszűri a csalások 80 százalékát az online tranzakciók során.

Ehhez komplexen elemzi az elérhető információkat: a rendszer vizsgálja a vásárló által használt eszköz IP-címét, a vevő e-mail címét, a közösségi médiában fellelhető profilinformációkat, ezeket mind összeveti a kártyatulajdonos korábbi online viselkedés mintázatával. A kapott eredmény alapján következtet arra, hogy mekkora a vásárlási szándékra vonatkozó biztonsági kockázat.

Az online vásárlási piac szolgáltatói oldalát célzó cég eddig olyan ügyfelekkel dolgozott, mint a Patreon, a KLM, az OTP Bank, az AirFrance, az AVIS, vagy az EUROBET. A cégbe első körben az OTP Csoporthoz tartozó, a közép-kelet-európai piac meghatározó befektetője, a PortfoLion, illetve a Fiedler Capital szállt be 500 000 euróval.

A globális kockázati tőkepiac egyik kulcsszereplője, a Creandum is felfigyelt a SEON-ra. A most megvalósult 10 millió eurós tőkebevonásban a Creandum és a PortfoLion mellett többek között olyan angyalbefektetők vettek részt, mint Maximilian Tayenthal és Valentin Stalf, a világ egyik legértékesebb fintech cége, az N26 az alapítói. De ott van a befektetők között Stefan Jeschonnek és Jan Deepen, az érintésmentes kártyaterminálok területén globális babérokra törő SumUp alapítói, illetve a Revolut korábbi CFO-ja Peter O’Higgins is. Ennek eredményeként a SEON olyan cégekhez csatlakozott a Creandum portfóliójában, mint a Spotify, a Bolt, a Klarna, a Voi, a Tide, vagy a Trade Republic.

A SEON Londonban és Budapesten üzemeltet irodát, jelenleg összesen 47 ember dolgozik a cégnél. A termékfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat továbbra is Magyarországról tervezik ellátni: a közeljövőben itthonról és a környező országokból nagyságrendileg 100 embert fognak felvenni, elsősorban fejlesztői és kereskedelmi pozíciókra keresnek új munkatársakat.