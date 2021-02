Már közel 3000 esetben segített a mentősök mobilalkalmazása

Végre itthon is tölthető az ÉletMentő alkalmazás

Már a koronavírussal kapcsolatban is segít a mentősök ÉletMentő alkalmazása

Egy éve indult el a segélyhívást gyorsabbá és hatékonyabbá tevő ÉletMentő applikáció a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében. Az alkalmazást az elmúlt egy évben 530 ezren töltötték le és már közel 3000 esetben nyújtott segítséget – írja közleményében a Vodafone.

Sokan a saját rosszullétükhöz hívtak egyetlen gombnyomással mentőt úgy, hogy az adataik azonnal megjelentek a mentésirányító számítógépén, de előfordultak olyan balesetek is, ahol a gyors segélyhívásban és a pontos helymeghatározásban jelentett hasznos és értékes segítséget az ÉletMentő applikáció”

– számolt be a tapasztalatokról Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Az ÉletMentő applikáció a mentőhívást is megkönnyítő, számos hasznos egészségügyi információt és szolgáltatást tartalmazó mobilapplikáció. Egyebek mellett azt is lehetővé teszi, hogy a felhasználók a fontos adataikat (például ismert betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység, stb.) előre megadják, így azok egy gombnyomásra a segélyhívással azonos időben megjelennek a mentésirányítóknál.

A mentők nem csak a bajbajutott személy tartózkodási helyét, hanem telefonjának töltöttségi szintjét is látják, ami a készülék lemerülése esetére hasznos információt jelenthet. Ezek mellett számos hasznos funkció is elérhető benne: többek között tartalmazza a felhasználóhoz legközelebb eső gyógyszertár, kórház, defibrillátor helyét, valamint része egy elsősegélynyújtó kisokos is.

A koronavírus-járványra reagálva a veszélyhelyzet elrendelését követően került be a Koronavírus infógomb is, amire kattintva közvetlenül elérhető a magyar kormány hivatalos, koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldala. Az applikáció másik fontos fejlesztése a push üzenetek küldésének lehetősége, melynek köszönhetően egyes információkról szükség esetén azonnal értesülhetnek a felhasználók.