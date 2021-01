A Xiaomi forradalmasítaná a vezeték nélküli töltést

A Xiaomi bemutatózta a Mi Air Charge névre keresztelt vezeték nélküli töltési technológiájának ötletét, melynek különlegessége, hogy akár több méter távolságból is 5W-os töltést tenne lehetővé, kábelek nélkül. A megoldás egy 144 antennás főállomáson alapulna, amely milliméteres hullámhosszon képes kapcsolódni a közelében lévő eszközökhöz – merthogy egyszerre akár több telefont is tudna tölteni, mindegyiknél leadva 5W-os teljesítményt. Sőt, nem csak telefonokat, hanem akár okoshangszórókat, okosórákat és más viselhető kütyüket is. A töltés feltétele természetesen, hogy az adott okostelefon is támogassa a technológiát, a Xiaomi ehhez már fejlesztett egy miniatürizált antennatömböt.

Azt még egyelőre nem tudni, hogy az ötletből mikor válik piacra dobható, kézzel fogható termék, a cég The Verge-nek nyilatkozó képviselőjének elmondása szerint még erősen fejlesztés alatt áll.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021