Figyelmeztetni fog az iPhone, ha átvertek minket a kamerával

Az iOS 14.4 béta verziója a héten vált elérhetővé a fejlesztők és a tesztelők számára, ennek köszönhetően a MacRumors portál is megnézhette közelebbről a soron következő mobilszoftver forráskódját. Bizonyos részletek arra utalnak, hogy az új operációs rendszer szorosabban figyeli majd a nem eredeti alkatrészeket.

Amennyiben a mobil tulajdonosa külsős, nem hivatalos szervizbe vitte cseréltetni a készüléket, és ott nem gyári, hanem valamilyen utángyártott kamerát kapott a mobilra, arra a rendszer külön üzenetben hívja fel a figyelmet. Eddig a rendszer csak a kijelzőket és akkumulátorokat figyelte ilyen módon.

Az érintett készülékek felhasználói számára az alábbi szöveg fog megjelenni: „Unable to verify this iPhone has a genuine Apple camera.” A szöveg annyit tesz, hogy a rendszer nem tudja megállapítani, hogy eredeti szenzor van-e a készüléken. Ez egy ideig lesz látható a zárolt képernyőn, utána pedig átkerül a Beállítások/Általános/névjegy alá.

Ugyan a felhasználó jó eséllyel utángyártott alkatrésszel is tudná használni tovább a mobilt, de az Apple értelemszerűen csak az általa gyártott termékekre vállal garanciát.